Impugnarán la precandidatura de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema

Nito Artaza: "La precandidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho"

En tal sentido, el analista político Marcos Cittadini detalló que "hay un camino que ya fue recorrido", debido a que en primer lugar Artaza había realizado la presentación en el Juzgado Electoral de CABA y luego en el Tribunal Superior de Justicia. Luego, el comunicador expuso lo acontecido con los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur: "Lo que rechazó la Corte es tener una competencia originaria, ya que lo que consideró que sí sucedía con San Juan y Tucumán, no lo consideró con la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, obtuvieron críticas del espacio de Martín Lousteau, dentro de Juntos por el Cambio".

Tras este accionar del exsenador por Corrientes entre 2009 y 2015, la resolución quedará en manos de los miembros de la Corte Suprema. "Lo que queda, como última instancia, es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Habrá una decisión? No lo sabemos. Lo cierto es que está habilitado para que ello suceda. La Corte no tiene plazos, por lo cual podría quedar allí y no decidir sobre esta cuestión", advirtió Cittadini.

Nito Artaza: "La candidatura de Jorge Macri no cumple los requisitos"

A través de un video, Nito Artaza anunció la presentación que realizará en la Corte Suprema de Justicia: "Desde un principio, desde nuestro espacio, sostenemos que la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires no cumple con los requisitos que exige la Constitución de la Ciudad".

"Por lo tanto, recurrimos al Juzgado Electoral de la Ciudad y luego al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que sacó un fallo que no dice si está habilitado para ser candidato, pero le permite presentarse para las elecciones. En un fallo dividido de los señores jueces. Por lo tanto, para dirimir, vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia", describió Artaza.