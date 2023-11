Gabriel Katopodis, a días del debate presidencial: "El camino no es rompiendo todo"

El ministro, que transita diversos medios de transportes públicos realizando la campaña presidencial para el oficialismo, manifestó que de cara un eventual gobierno, “nosotros representamos con Sergio Massa a la cabeza, una responsabilidad muy concreta de como vamos a ir resolviendo cada uno de esos problemas, pero el camino no es rompiendo todo".

"Todos tenemos un amigo o un familiar cerca que si Milei es presidente, le va a joder la vida. Tenemos a muchos que definitivamente no creen que la Argentina pueda salir adelante volando todo por el aire”, agregó.

A su vez, se mostró en contra de la propuesta de La Libertad Avanza a que los propios vecinos se autogestionen las obras públicas en su barrio: "Me suena que no viven en otro planeta, que hacen propuestas para un barrio cerrado pero no para la Argentina media de nuestro país, la inversión pública sino la hace el Estado no la va hacer nadie que haga cloacas.

“Los vecinos no se van a poder pagar como frentistas ni el pavimento ni el agua ni las cloacas ni nada porque eso es responsabilidad del Estado. Definitivamente van por el camino de sálvense quién pueda", agregó.

Gabriel Katopodis y la importancia del apoyo del radicalismo

El ministro de Obras Públicas, explicó en C5N que visitó a localidades del interior gobernada por radicales: “Fui a sus oficinas, tenían la foto de Alfonsín y a nadie le pedimos que bajen esa foto".

Luego detalló que "los cuatro Intendentes estaban de acuerdo en defender la obra pública, los cuatro lograron bajo nuestro gobierno, aclarando que son de otros partidos políticos, llevar adelante pavimento, construcción de centros de día, obras de aguas, cloacas, entre otras obras”.