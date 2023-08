Elecciones 2023: con Kicillof a la cabeza, referentes de Unión por la Patria llaman a votar por Massa

Kicillof, quien también busca la reelección acompañado en la fórmula por Verónica Magario, manifestó que entre 2015 y 2019 Juntos por el Cambio "estafó al electorado". "Prometieron que harían la revolución de la alegría, que no se perderían derechos; que subirían jubilaciones; que nadie iba a pagar el Impuesto a las Ganancias; que no iban a volver al FMI y que no iban a devaluar" , señaló, en diálogo con El Destape Radio.

El gobernador subrayó que "es importantísimo que Sergio sea presidente por lo que está en peligro frente al liberalismo explícito que propone tarifazo, apertura de importaciones y ajuste en ciencia, universidad y cultura" y planteó que si bien Unión por la Patria "tiene diferentes matices, está años luz de lo que propone la derecha".

"Sergio expresa un modelo de producción y de defensa ante el FMI, lo ha demostrado. Hay que recordar, además, que al Fondo lo dejó Mauricio Macri. Sergio con su conocimiento del funcionamiento del Estado y de nuestras problemáticas pudo llevar adelante una situación muy difícil", prosiguió Kicillof.

Gerardo Zamora: "Sergio Massa es el candidato mejor formado para este momento de Argentina"

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, consideró que Massa es el candidato "mejor formado para este momento" que transita la Argentina, y aseguró sentir "confianza en la capacidad técnica y política" del ministro.

"Si uno mira el panorama de los candidatos, Massa es el mejor para encarar este momento. Por lejos, es el mejor formado. Confío que es la persona indicada para ser presidente por su capacidad profesional, técnica y política", señaló Zamora en declaraciones al diario El Liberal, de Santiago del Estero.

Cecilia Moreau: "Sergio Massa es el dirigente que Argentina necesita para la presidencia"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que el dirigente social y precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, "es un compañero valorable", pero sostuvo que Massa "es el dirigente que la Argentina necesita para la presidencia" en este momento.

"Juan Grabois es un compañero de espacio que valoro, le tengo afecto, pero Massa es el dirigente que la Argentina necesita para la Presidencia. Juan es un compañero y un amigo, y sé que desde el lunes va a trabajar codo a codo con Sergio", señaló Moreau en comunicación con Futurock.

La titular de la Cámara baja advirtió que "hay un número que nos alarmó en varias provincias, pero el dato importante es la gente que vaya a votar" en las PASO que se realizarán el domingo.

"Necesitamos un presidente que tenga la fuerza de Sergio. No hay margen para que no siga siendo ministro de Economía. Pensaba que iba a ser difícil la doble función. No me imagino otra persona que pueda hacerse cargo de esta situación tan compleja", enfatizó.

Hugo Yasky: "Tenemos que militar para que Sergio Massa sea el candidato más votado"

Por su parte, el diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que "quedarse en casa" el próximo domingo, la jornada en la que se celebrarán las PASO, "es votar a la derecha" y llamó a "militar para que Sergio Massa sea el postulante más votado".

"Quieren generar caos económico como el paso previo a ablandar el camino para que la oposición, en el marco de la bronca de la gente, pueda ganar con la abstención electoral. Tenemos que militar para que Sergio Massa sea el candidato más votado", expresó Yasky en declaraciones formuladas a Radio 10.

Martín Pollera, director del BNA: "Sergio Massa tiene los atributos que necesita un Presidente para esta etapa"

El director del Banco Nación (BNA) Martín Pollera, en tanto, afirmó que Massa "tiene los atributos que necesita un presidente para esta etapa que se viene", al analizar la coyuntura económica del país y hacer foco en el futuro de la entidad bancaria.

"Massa tiene básicamente la firmeza, la trayectoria política, la posibilidad de diálogo y conocer, como digo siempre yo, la botonera del Estado. Son muchos botones que hay que saber cuál tocar y en qué momento", remarcó Pollera en diálogo con Télam Radio.

Carlos Cisneros y el apoyo a Sergio Massa: "Los opositores saldrían corriendo si estuvieran viviendo esta situación"

El dirigente gremial de La Bancaria, y precandidato a diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros aseguró que Massa "ha demostrado firmeza" y le sobra “coraje” de cara a las PASO. Además, remarcó que "los opositores saldrían corriendo si estuvieran viviendo esta situación".

"Massa tiene coraje y los indicadores económicos dicen que el año que viene vamos a mejorar. Uno no puede ser tibio y él ha demostrado que tiene firmeza", expresó Cisneros en comunicación con Radio La Tucumana.