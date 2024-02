El titular de ANSES, en la mira del Gobierno por el voto de su esposa contra la Ley Ómnibus

Alejandra Torres, legisladora por Córdoba de Hacemos Coalición Federal y pareja de Osvaldo Giordano, fue apuntada directamente por Javier Milei en redes sociales. "No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa", expresó.

Luego de que el Gobierno no pudiese aprobar la Ley Ómnibus en la Cámara Baja y el proyecto vuelva a comisiones, el director del ANSES, Osvaldo Giordano, es uno de los funcionarios apuntados directamente por el presidente Javier Milei en redes sociales tras que su esposa, la diputada por Córdoba de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres no acompañe la votación en particular.