El sueño de la Patria Grande: la integración regional durante el gobierno de Néstor Kirchner

El proceso de integración regional que comenzó a principios de los 2000 no logró consolidarse en los últimos 20 años. Según Pedro Brieger, analista internacional de C5N, los motivos son varios, empezando por el hecho de que era un proceso completamente nuevo.

"Se necesitaba visión estratégica, y el único que la tenía era Hugo Chávez. Pero también había recelos, desconfianzas, diferencias ideológicas respecto del modelo que comenzó a implementar Chávez, y la sensación de que Venezuela tiraba de un carro al que se subían muchos sin estar demasiado preparados", explicó.

Néstor Kirchner en el No al ALCA en Mar del Plata

A eso se sumaron los recelos históricos entre Brasil y Argentina, que "siempre veían hipótesis de conflicto entre ellos", y la política exterior estadounidense que buscaba impedir cualquier tipo de integración entre los países de América Latina.

"A Estados Unidos no le conviene una región con una voz en común que le puede hacer fuerza, de la misma manera que tampoco le conviene la Unión Europea. Por su interés hegemónico a nivel mundial, y en particular en la región, no quiere procesos de integración", advirtió Brieger a C5N.com.

Esa política fue acompañada y favorecida por los gobiernos de derecha que se fortalecieron en la región durante la década de 2010. "No quieren la integración regional. Tienen una visión que plantean siempre como muy moderna, pero es profundamente conservadora y atrasada en la historia", destacó.

"Lo interesante es que no tienen ningún proyecto alternativo, es cada país cortarse solo. Creen que un proyecto de integración regional es solamente ideológico, porque efectivamente fue impulsado por gobiernos progresistas. Es una visión muy estrecha", añadió el analista.

La asunción de Alberto Fernández en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia hicieron pensar que era posible reflotar la Patria Grande, en especial con el regreso de los dos primeros países a la Unasur. Sin embargo, Brieger considera que el panorama es "complicado".

"Se necesita alguien que tenga la capacidad visionaria de ver para más adelante, como hoy por ejemplo puede tener Petro. Pero no es sencillo, porque los gobiernos de derecha buscan siempre frenarlo y es un proceso complicado, con muchos recelos, quién es el motor de la integración y quién es la locomotora", concluyó.

En enero de este año, al comenzar su tercer gobierno en Brasil, Lula da Silva marcó el camino al expresar sus intenciones de fortalecer el bloque regional. "Debemos entender que solos somos débiles, pero juntos podemos crear la gran nación soñada por Simón Bolívar y por tanta gente que luchó por eso", aseguró.