El Gobierno le respondió a Lula y aseguró que no tiene nada de lo que arrepentirse

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Javier Milei no tiene por qué retractarse de ninguno de sus dichos. El mandatario brasileño afirmó que su par dijo “muchas estupideces” sobre su país.

El Gobierno le respondió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , quien aseguró que su par argentino, Javier Milei, dijo "muchas estupideces" sobre su país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el libertario "no tiene nada de lo que arrepentirse".

"El Presidente va a estar allí, en el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, no hay mucho más para decir. Todo lo que Lula pretenda está dentro de sus deseos y se los respetamos, el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora", expresó el portavoz en conferencia de prensa tras ser consultado sobre el asunto.