4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno designó al exinterventor de ANDIS al frente de la Secretaría de Discapacidad

Alejandro Vilches, el flamante titular, había sido nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas.

Por
Alejandro Vilches cuenta con experiencia en gestión sanitaria

Alejandro Vilches cuenta con experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud.

Tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La ley se había sancionado en julio.
Te puede interesar:

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligado por la Justicia y tras meses de retraso

La medida se implementó a través del Decreto 83/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El texto define que, partir del 23 de enero de 2026, Vilches asumió como Secretario Nacional de Discapacidad, mientras que Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler ocupan los cargos de Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, y Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, respectivamente.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

El proyecto de reforma laboral empezará a debatirse en el Senado.

El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Museo Histórico Nacional.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traspaso del sable de San Martín a Granaderos

La CGT se reunirá este viernes desde las 11. 

Reunión de urgencia de la CGT por la reforma laboral: no descartan anunciar una medida de fuerza

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

play

La Fraternidad no alcanzó un acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro de trenes del jueves

Rating Cero

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

últimas noticias

Carlos Auzqui vuelve a competir en el Ascenso del fútbol argentino.

Gallardo lo pidió, no tuvo su mejor nivel en River y ahora jugará en el Ascenso

Hace 6 minutos
La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

Sin acuerdo con el Gobierno, se mantiene el paro de trenes para este jueves: a qué hora arranca y a qué líneas afecta

Hace 6 minutos
Febrero es el mes clave para atraer abundancia.

Febrero, el mes clave para atraer abundancia: el ritual simple que recomiendan astrólogos

Hace 8 minutos
El establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse.

La hamburguesería de Buenos Aires que trae una propuesta con humor para San Valentín

Hace 13 minutos
El sistema se caracteriza por su modalidad automática.

Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Hace 18 minutos