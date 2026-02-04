El Gobierno designó al exinterventor de ANDIS al frente de la Secretaría de Discapacidad Alejandro Vilches, el flamante titular, había sido nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas. Por + Seguir en







Alejandro Vilches cuenta con experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud.

Tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La medida se implementó a través del Decreto 83/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El texto define que, partir del 23 de enero de 2026, Vilches asumió como Secretario Nacional de Discapacidad, mientras que Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler ocupan los cargos de Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, y Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, respectivamente.