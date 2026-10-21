21 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno celebró la homologación de 19 acuerdos colectivos enmarcados en la reforma laboral

Se trata de nuevos convenios entre sindicatos de trabajadores rurales y estibadores y los principales gremios agropecuarios. También destacaron acuerdos vinculados a la industria aceitera, algodonera, lechera y de biocombustibles.

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El Gobierno celebró la homologación de 19 acuerdos colectivos enmarcados en la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei anunció la homologación de 19 convenios entre sindicatos y empresas, presentándolo como un avance dentro de la reforma laboral. También destacaron acuerdos vinculados a la industria aceitera, algodonera, lechera y de biocombustibles.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
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A través del Ministerio de Capital Humano, le Gobierno oficializó la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos de trabajo en el marco de la ley de Negociación Colectiva N° 14.250. "Un paso concreto en la implementación de la reforma laboral", destacaron desde la cartera.

Con esta medida, esos convenios laborales pasan a tener validez legal y obligatoria, lo que impacta directamente en las condiciones de trabajo de distintos sectores productivos y de servicios. Según el Ministerio Sandra Pettovello, la homologación busca modernizar las reglas del mercado de trabajo y dotar de “herramientas dinámicas” a las relaciones laborales.

La intención es que los convenios colectivos puedan adaptarse con mayor rapidez a las necesidades de cada sector, en línea con la idea de flexibilización que promueve el Gobierno. Asimismo, aseguraron que este consenso promueve "más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país".

19 acuerdos colectivos aprobados: ¿cuáles son los sectores alcanzados?

El alcance de la medida incluye convenios entre sindicatos de trabajadores rurales y estibadores con las principales entidades del agro, además de acuerdos en las industrias aceitera, de biocombustibles y algodonera. También se suman sectores como los trabajadores de edificios y la industria lechera, que ahora cuentan con convenios homologados y validados oficialmente.

A su vez, se aprobaron acuerdos en la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, estaciones de servicio, servicios sanitarios bonaerenses y medios de comunicación.

La lista se completa con convenios en la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la producción de pastas alimenticias, el sector del caucho y otras ramas productivas. La medida abarca un abanico amplio de sectores clave de la economía y los servicios.

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