El asesor de Javier Milei que cayó en una fake news

El liberal hacía referencia a un tuit que circuló con una imagen que mostraba una factura C a nombre de Pablo Echarri por $14.970.000, con fecha del 2 de octubre de 2023, confeccionada de manera tal que pareciera una placa del medio La Nación +, con el texto "Escándalo: se conoció que AySA le facturó $15 millones a Pablo Echarri para practicar con Sergio Massa de cara al debate".

Sin embargo, desde el programa le respondieron que se trataba de una noticia falsa: "La factura figura como monotributista tipo C, la factura es por $14 millones, que sería una escala muy por arriba de un monotributista C y Pablo Echarri es un responsable inscripto, no monotributista".

LLA entregará pocas boletas y fiscales las repondrán: Guillermo Francos, asesor de Milei #DeAcáEnMás

"No lo sé, recibí el comentario y vi la factura, no me detuve", respondió Francos, aparentemente sorprendido.

Además, desde el programa ampliaron la información, con base en el contexto añadido por usuarios de Twitter. "La lectura es falsa: Pablo Echarri es responsable inscripto, y un RI no efectúa facturas C, solo A o B. La fecha de vencimiento de pago no puede ser anterior al fin del período facturado. Utiliza el logo de LN+ para aparentar ser real, pero LN+ nunca publicó esto", explicaron.

"Exactamente, lo vi en La Nación + ayer", respondió, desorientado, el asesor de Milei. "Esa placa es falsa", le contestaron. "Si lo mencionamos le damos entidad", planteó la periodista María O'Donnell, resaltando la importancia de desarticular las fake news.