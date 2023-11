Economistas critican el plan de dolarización de Milei y advierten que "en los cementerios no hay inflación"

Profesionales nucleados en el Colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA), quienes difundieron una solicitada en respaldo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , criticaron el plan de dolarización propuesto por Javier Milei y advirtieron que "en los cementerios no hay inflación".

"De manera simplificada, de la relación entre pesos y dólares surge el tipo de cambio. Si la cantidad de dólares es relativamente pequeña, el tipo de cambio resulta muy elevado. Para llegar a eso, se promueve públicamente una hiperinflación", explicó.

Milei y la dolarización: un nuevo Plan Bonex

Zícari destacó que otro paralelismo con la convertibilidad es el hecho de que La Libertad Avanza "habla de la necesidad de un Plan Bonex como en aquel entonces, es decir, la incautación de ahorros". El planteo resurgió este miércoles durante el debate entre candidatos a la vicepresidencia, donde la libertaria Victoria Villarruel aseguró que "los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer poseedor de cantidad de dólares físicos".

Sobre la incorporación de dólares al circuito formal, adelantó que "vamos a crear las condiciones de confiablidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora".

Milei - Villarruel Télam

El economista señaló que los dólares para sostener la convertibilidad no solo provinieron del Plan Bonex, sino también "de la venta de empresas públicas y endeudamiento externo: Milei y su equipo sostienen la necesidad de ambas", remarcó.

El especialista de EPPA recordó que otra de las propuestas de Milei es la apertura indiscriminada de importaciones. "Debido a que los precios sin aranceles de muchos productos industriales importados resultarían menores que los locales, eso llevaría al cierre de industrias y, con esto, al desempleo", aseguró.

A su vez, "el desempleo haría que disminuya la demanda, con lo que habría más cierres de industrias y también de comercios. Esto también ocurrió en el período de la convertibilidad, derivando en un 20% de desempleo y elevada pobreza", señaló.

Zícari sostuvo que este modelo "no eliminaría" la inflación, "pero podría llegar a reducirse a costa de salarios mucho menores, desempleo, hambre y desindustrialización. En términos agregados, no se generaría empleo sino que crecería el desempleo. Como suele decirse, en los cementerios no hay inflación", advirtió.

Añadió que los principales beneficiados por este plan económico serían los "mega fondos de inversión extranjeros, que también estarían buscando adquirir grandes empresas nacionales".

Milei al balotaje

Economistas de EPPA respaldaron a Massa

En contraposición a las propuestas de Milei y La Libertad Avanza, desde EPPA respaldaron "la propuesta de Massa de unidad nacional". "No solo hay que ver la foto actual de la situación, sino la película: cuando Massa asumió como ministro, Argentina estaba por caer al abismo. Eso no ocurrió", destacó Zícari.

Señaló que, aún con "un endeudamiento colosal y la sequía más grande la historia nacional", el ministro de Economía "mostró firmeza en la negociación con el FMI, se negó a un incremento del tipo de cambio del 100%" y "la devaluación posterior a las PASO fue compensada de distintas maneras para la mayor parte de los sectores".

Agregó que también "reivindicó la necesidad de defender el trabajo argentino frente a ataques sistemáticos de apertura que destruyen esfuerzo de empresarios y el salario de trabajadores. Es decir, se defiende la necesidad de mejorar los ingresos y de generar puestos de trabajo registrados", sostuvo.

"Respecto a la deuda contraída con el FMI, Massa habla de un Nunca Más. Concluyo con un ejemplo concreto e importante: Massa no promueve la eliminación de los subsidios al transporte y las tarifas como propone Milei, lo que también sería un vector de pulverización de salarios", finalizó.