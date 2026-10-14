El intendente de San Isidro y Axel Kicillof inspeccionaron la nueva base de seguridad conjunta de la UTOI Ramón Lanús y el gobernador bonaerense supervisaron el centro operativo de Villa Adelina. Unos 100 efectivos especiales operan allí junto a patrullas municipales para reforzar el control y la prevención en las zonas críticas del distrito. Por Agregar C5N en









El centro logístico inició sus funciones en agosto de este año.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrieron la nueva base operativa de Villa Adelina, donde 100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) trabajan para fortalecer la presencia policial en los barrios.

El centro logístico inició sus funciones en agosto bajo la coordinación estricta del Municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los agentes orientan su capacidad de respuesta principalmente a las localidades de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

"Esta base logra sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Todos los equipos trabajan de manera coordinada para reforzar la seguridad en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Queremos que San Isidro sea cada día más seguro, porque nuestro objetivo es que siga siendo el mejor lugar para vivir", aseguró el intendente tras la recorrida.

Los oficiales provinciales de la UTOI poseen formación táctica, física y operativa para intervenciones de alta complejidad. Su labor se complementa de forma directa con la experiencia y el conocimiento territorial que aportan las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal.

Las fuerzas de seguridad intensifican los procedimientos preventivos en San Isidro Los equipos tácticos planifican los controles vehiculares y la identificación de personas a partir de información territorial específica. La Secretaría de Seguridad de San Isidro y los ministerios provinciales definen de forma conjunta los puntos exactos de despliegue.