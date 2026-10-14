El intendente de San Isidro y Axel Kicillof inspeccionaron la nueva base de seguridad conjunta de la UTOI

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrieron la nueva base operativa de Villa Adelina, donde 100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) trabajan para fortalecer la presencia policial en los barrios.
El centro logístico inició sus funciones en agosto bajo la coordinación estricta del Municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los agentes orientan su capacidad de respuesta principalmente a las localidades de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.
"Esta base logra sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Todos los equipos trabajan de manera coordinada para reforzar la seguridad en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Queremos que San Isidro sea cada día más seguro, porque nuestro objetivo es que siga siendo el mejor lugar para vivir", aseguró el intendente tras la recorrida.
Los oficiales provinciales de la UTOI poseen formación táctica, física y operativa para intervenciones de alta complejidad. Su labor se complementa de forma directa con la experiencia y el conocimiento territorial que aportan las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal.
Las fuerzas de seguridad intensifican los procedimientos preventivos en San Isidro
Los equipos tácticos planifican los controles vehiculares y la identificación de personas a partir de información territorial específica. La Secretaría de Seguridad de San Isidro y los ministerios provinciales definen de forma conjunta los puntos exactos de despliegue.
La administración municipal financió y equipó la totalidad de la nueva instalación para consolidar la capacidad de intervención ante emergencias. El gobierno local destina el 10% de su presupuesto anual a mejorar la infraestructura y la logística de prevención comunitaria.
Los registros oficiales de la Secretaría de Seguridad evidencian el impacto del esquema de trabajo coordinado durante el transcurso de este año. Los agentes concretaron 260 detenciones tras la identificación de 185.525 personas y 89.681 vehículos particulares.
Los procedimientos ejecutados específicamente en el barrio La Cava derivaron en 161 aprehensiones efectivas. Las autoridades policiales secuestraron en dicho sector diversas armas de fuego, municiones y estupefacientes, con decomisos de cocaína y marihuana.