Crimen del colectivero: la reacción de la oposición tras la agresión a Sergio Berni

" Condeno toda violencia como la que sufrió el ministro Sergio Berni, pero el gobierno de Axel Kicillof debe entender que no puede seguir igual, sin hacerse cargo de la inseguridad . Hace más de tres años vienen discutiendo con el gobierno nacional que es del mismo espacio político", planteó el periodista e intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela .

La diputada nacional radical Karina Banfi también apuntó contra el gobernador: "El ministro Berni se ufana de dar la cara. De nada sirve cuando a la gente la matan como moscas. El Gobierno de la Provincia debe prevenir los delitos, no llorar sobre la leche derramada. La víctima es la sociedad, no los funcionarios que no tienen resultados", señaló.

"La violencia no es el camino, pero este hecho lamentable es producto del hartazgo por la indefensión en la que vive el gran Buenos Aires como consecuencia de la desastrosa gestión de Kicillof", tuiteó, por su parte, el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze.