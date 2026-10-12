Claudio Vidal: "Estamos dando la cara donde otros se escondían, yo vengo y traigo respuestas"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a las alternativas para responder a la demanda habitacional de los habitantes y propuso avanzar en medidas que acompañen el desarrollo local. Las propuestas abarcan el plan Los Álamos, la extensión del territorio urbano y la labor coordinada con la comuna para agrandar el hospital.
Vidal encabezó el acto central por el 41° aniversario de El Chaltén y subrayó que las propuestas pretenden solucionar un reclamo de más de tres décadas y resaltó la relevancia de concretar gestiones para que más vecinos se radiquen y generen proyectos productivos. El proyecto Los Álamos prevé la entrega de 192 parcelas de 2.800 metros cuadrados cada una, pensadas para personas interesadas en afincarse en la villa turística y poner en marcha un emprendimiento.
"Todos sabemos muy bien que el proyecto de Los Álamos es para todos aquellos que realmente desean vivir en el lugar y que tengan ganas de producir", subrayó el gobernante. También detalló que las personas interesadas podrán acudir al Municipio a partir de esta semana para registrar sus datos y manifestar su intención de acceder a una parcela para residir y producir, aunque aclaró que la inscripción no es obligatoria.
Claudio Vidal encabezó un acto en Santa Cruz.
En este marco, Vidal hizo alusión a la ampliación del tejido municipal de 70 hectáreas para El Chaltén e invitó a los vecinos a acompañar al Gobierno provincial el 22 de octubre a la Cámara de Diputados para el debate de la propuesta se debatirá la propuesta. "Acá están las dos respuestas. Todo esto se lleva adelante con mucho esfuerzo", señaló.
Vidal rememoró que hace dos años solicitó tiempo para abordar esta problemática histórica y admitió que la burocracia administrativa no siempre marcha al ritmo de las necesidades ciudadanas. De todos modos, hizo hincapié en que los trámites ya comenzaron y continúan en marcha para materializar los resultados.
La necesidad de ampliar el hospital de El Chaltén
Por otra parte, el gobernador abordó la urgencia de expandir el centro de salud de El Chaltén y confirmó que prolongaría su estadía en el lugar para inspeccionar el edificio junto a funcionarios, además de acordar un convenio con el intendente Néstor Ticó. "Me voy a quedar durante el día y también me voy a quedar mañana para recorrer las instalaciones con ustedes y avanzar en un convenio que podamos trabajar con el señor intendente en la ampliación del hospital", enfatizó.
El proyecto apunta a integrar las exigencias sanitarias en la agenda compartida entre la Provincia y la Intendencia, de acuerdo a la expansión demográfica y las exigencias de la población.
En este marco, Vidal valoró la participación del exgobernador y creador de El Chaltén, Arturo Puricelli, así como del jefe comunal Néstor Ticó, miembros del gabinete local, funcionarios provinciales, intendentes y comisionados de fomento. "Acá estamos dando la cara dónde otros se escondían. Yo acá vengo, doy la cara y traigo respuestas", remarcó.