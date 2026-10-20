Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por haber negado las dificultades para llegar a fin de mes: "La verdad está en la calle"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei, quien había desestimado la idea de que "los argentinos no llegan a fin de mes", preguntándose "¿cómo van a comer y beber?". Durante una actividad en la localidad de Tristán Suárez, el mandatario bonaerense respondió los dichos del libertario al señalar: "Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle".
"Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente", afirmó Kicillof para referirse a la actitud del titular del Poder Ejecutivo.
En esa misma línea, ratificó la extrema dificultad de los trabajadores. "Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado", enfatizó.
El mandatario explicó que las familias recortan consumos especiales y contraen deudas, situación sobre la cual precisó: "Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica".
Javier Milei atacó a los periodistas por las críticas y desestimó el impacto del endeudamiento familiar
Las expresiones iniciales de Milei ocurrieron durante el evento Argentina Oil & Gas 2026. En ese cónclave, el Presidente ironizó sobre las serias complicaciones monetarias de los ciudadanos y desató la controversia.
Posteriormente, el jefe de Estado amplió su postura a través de sus redes sociales mediante una publicación titulada "Desmontando operetas". Allí apuntó contra la prensa y lanzó: "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido".
Además, el Presidente exigió a los comunicadores evadir falacias e instó a los críticos a responder su planteo original. En ese marco, propuso que "demuestren no ser tan precarios y contesten '¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?'".