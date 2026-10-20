20 de octubre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por haber negado las dificultades para llegar a fin de mes: "La verdad está en la calle"

El gobernador bonaerense consideró que "el Presidente se burla con un cinismo desconocido" de la realidad social. Advirtió que las familias recortan consumos y acumulan deudas para subsistir frente a las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada.

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei, quien había desestimado la idea de que "los argentinos no llegan a fin de mes", preguntándose "¿cómo van a comer y beber?". Durante una actividad en la localidad de Tristán Suárez, el mandatario bonaerense respondió los dichos del libertario al señalar: "Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle".

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"Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente", afirmó Kicillof para referirse a la actitud del titular del Poder Ejecutivo.

En esa misma línea, ratificó la extrema dificultad de los trabajadores. "Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado", enfatizó.

El mandatario explicó que las familias recortan consumos especiales y contraen deudas, situación sobre la cual precisó: "Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica".

Javier Milei atacó a los periodistas por las críticas y desestimó el impacto del endeudamiento familiar

Las expresiones iniciales de Milei ocurrieron durante el evento Argentina Oil & Gas 2026. En ese cónclave, el Presidente ironizó sobre las serias complicaciones monetarias de los ciudadanos y desató la controversia.

Posteriormente, el jefe de Estado amplió su postura a través de sus redes sociales mediante una publicación titulada "Desmontando operetas". Allí apuntó contra la prensa y lanzó: "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido".

Además, el Presidente exigió a los comunicadores evadir falacias e instó a los críticos a responder su planteo original. En ese marco, propuso que "demuestren no ser tan precarios y contesten '¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?'".

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