Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por haber negado las dificultades para llegar a fin de mes: "La verdad está en la calle" El gobernador bonaerense consideró que "el Presidente se burla con un cinismo desconocido" de la realidad social. Advirtió que las familias recortan consumos y acumulan deudas para subsistir frente a las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada. Por Agregar C5N en









Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei, quien había desestimado la idea de que "los argentinos no llegan a fin de mes", preguntándose "¿cómo van a comer y beber?". Durante una actividad en la localidad de Tristán Suárez, el mandatario bonaerense respondió los dichos del libertario al señalar: "Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle".

"Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente", afirmó Kicillof para referirse a la actitud del titular del Poder Ejecutivo.

En esa misma línea, ratificó la extrema dificultad de los trabajadores. "Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado", enfatizó.

Mientras millones de argentinos la están pasando mal, al Presidente de la Nación no se le ocurre mejor idea que hacerse el gracioso y burlarse del sufrimiento que generan sus propias políticas económicas.



Milei, si querés saber si la gente llega o no llega a fin de mes te… pic.twitter.com/MsIcCBxMA8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2026 El mandatario explicó que las familias recortan consumos especiales y contraen deudas, situación sobre la cual precisó: "Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica".

Javier Milei atacó a los periodistas por las críticas y desestimó el impacto del endeudamiento familiar Las expresiones iniciales de Milei ocurrieron durante el evento Argentina Oil & Gas 2026. En ese cónclave, el Presidente ironizó sobre las serias complicaciones monetarias de los ciudadanos y desató la controversia.