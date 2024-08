AMIA: Ariel Lijo propuso la creación de una secretaría que investigue el atentado bajo la órbita de la Corte

"Intervine en la investigación del atentado a la AMIA y pudimos avanzar en algunos aspectos y en la desclasificación de informes. No es el único episodio de terrorismo que sufrió el país en los últimos años. Esa experiencia me permite decir que es necesario que la Corte cree una secretaría especial para investigar el atentado a la AMIA. Hay mucha información, se sabe cómo fue financiado, quiénes fueron los autores ", expresó el magistrado.

"Esa secretaría debería trabajar en capacitación de todos los actores del sistema para poder dar respuesta a la altura de las circunstancias y evitar que no ocurra lo que ocurrió y trabajar muy fuerte con otros organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas", agregó, tras mencionar al antisemitismo como el motivo de los atentados.

El juez fue propuesto por el Gobierno en reemplazo de Elena Highton, quien dejó la Corte en 2021. El miércoles 28 a la misma hora será el turno del segundo candidato a la Corte, el abogado Manuel García Mansilla.

La Comisión de Acuerdos es presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) y está compuesta por otros 17 miembros: siete de Unión por la Patria (UxP), cuatro de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de La Libertad Avanza (LLA) y cuatro pertenecientes a bloques federales.

Para llegar al recinto, el pliego necesita la firma de nueve de estos 17 integrantes. Sin embargo, no es obligatorio que las firmas estén este miércoles y Tagliaferri dejaría habilitado el despacho para su firma, según informó NA. En el Senado, el juez federal recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones.

El juez Ariel Lijo defiende su candidatura a la Corte Suprema en el Senado: "Yo sería un representante del Poder Judicial"

El magistrado repasó su larga trayectoria como trabajador judicial, donde comenzó como meritorio, hasta su llegada al cargo de juez federal en 2004. Se presentó como un potencial "representante del Poder Judicial en la Corte Suprema", en base a su experiencia en la praxis, a diferencia de los ministros "académicos" del cuerpo.

"Los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática, proteger la autonomía de la voluntad y la continuidad de la práctica constitucional. La práctica constitucional es lo que nos hace crecer como república y lo que en el mediano y largo plazo aporta soluciones institucionales a los problemas de los ciudadanos", definió.

Lijo insistió en su conocimiento sobre la realidad palpable de lo que ocurre en los tribunales. "La función del juez no se agota en resolver casos. Hay otras decisiones que se deben abordar. Una de ellas es establecer políticas judiciales que irradien al resto de los tribunales. Para eso es indispensable conocer la realidad de la Justicia Federal de todo el país. Qué les pasa a las justicias provinciales, qué pasa con los jueces en la frontera, qué pasa en la frontera norte. Como secretario general de la Asociación de Jueces Federales tuve la oportunidad de conocer todas esas realidades", señaló.

“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, agregó.

Lijo: "La Corte Suprema debe enfocarse en garantizar el acceso a la Justicia”

Luego sostuvo que la Corte Suprema debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten. Debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”, indicó.

“La Corte debe enfocarse en garantizar el derecho a la Justicia, debe esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuesta a los problemas que tienen las personas En el acceso a la justicia hay una barrera cultural y social: personas que no se animan a presentarse en Tribunales; personas que no saben cómo acudir a la justicia, a dónde denunciar, cómo hacerlo. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran “¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?”, continuó.