Alberto Fernández votó y confirmó que no irá al búnker de Unión por la Patria

Alberto Fernández votó este domingo por la mañana en la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero. El presidente, quien confirmó que no irá esta noche al búnker de Unión por la Patria, llamó a todos los argentinos a participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

El presidente le pidió a todos los argentinos y argentinas que este domingo sea "un día de alegría por el voto, que vayamos todos a votar porque es el modo de expresar nuestros derechos y nuestra voluntad hacia el futuro. Que tengan todos el mejor día", expresó.

Fernández confirmó que no acudirá al búnker de Unión por la Patria (UxP) donde se reunirán, entre otros, el candidato presidencial Sergio Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. "Vamos a esperar en Olivos los datos con algunos ministros y amigos, y deseándole a nuestros candidatos lo mejor", aseguró.

Aunque no quiso hablar de economía para no violar la veda electoral, el presidente consideró que "los próximos días tienen que ser tranquilos. Que la gente vote no debe intranquilizar a nadie. Tenemos que seguir trabajando y punto", concluyó.