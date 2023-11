Ahora, Milei dice que no va a hacer todo lo que prometió en campaña

Tras afirmar que "lo único que venimos a proponer es abrazar las ideas que hicieron grande a este país", el economista enumera: "No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la educación. No vamos a reformar el INCUCAI. No vamos a privatizar el fútbol. No vamos a permitir la portación irrestricta de armas".

Las frases que ahora Milei califica como "mentiras" no solo fueron dichas por él y otros referentes de LLA en entrevistas, discursos y declaraciones públicas, sino que incluso están contenidas en la plataforma oficial que ese espacio político presentó ante la Justicia Nacional Electoral y puede consultarse en electoral.gob.ar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LLibertadAvanza/status/1725166586879742146&partner=&hide_thread=false Que la esperanza venza al miedo. pic.twitter.com/KnRPGb2SWP — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 16, 2023

La Plataforma Nacional Electoral de LLA sostiene que "el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Sus instituciones fundamentales son los mercados libres de intervención del Estado, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social".

En el apartado referido a la salud, el punto número 6 plantea "descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada", lo que contradice la afirmación de Milei de que no se privatizará.

Además, el punto 13 propone la "creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio" y el 17 plantea "promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar".

En cuanto a la educación, el primer punto de ese apartado refiere al "sistema de vouchers cheque educativo" mientras que el segundo plantea "descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda", lo que impulsaría un sistema privatizado.

Acerca de la "portación irrestricta de armas" que Milei desmiente en el spot, el punto 17 del apartado de seguridad de su plataforma establece: "Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía".

LA LIBERTAD AVANZA PLATAFORMA

Las contradicciones de Milei sobre la venta de órganos y la privatización del fútbol

En su más reciente spot, Javier Milei aseguró que desde LLA "no vamos a reformar el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante)". Sin embargo, al hablar durante el segundo debate presidencial sobre las listas de espera y los posibles donantes, señaló que "hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción".

"Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema", planteó en mayo pasado en una entrevista en el canal TN. Además, en junio de 2022 indicó que si rigiera el libre mercado en relación a la disponibilidad de órganos "funcionaría mucho mejor". "Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", cuestionó.

Por último, sobre la privatización del fútbol, el candidato libertario se pronunció a favor de la idea durante una entrevista realizada por el periodista Alejandro Fantino en octubre de 2022. "A mí me gusta el modelo de sociedades anónimas", expresó en aquella ocasión.

"Me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo", destacó, una idea que en los últimos días fue ampliamente rechazada por clubes de todas las categorías.