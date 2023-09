Un ufólogo mostró cadáveres extraterrestres "no humanos" de mil años de antiguedad

El reconocido ufólogo y periodista Jaime Maussan presentó dos cuerpos de seres extraterrestres "no humanos" disecados que, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tendrían más de mil años.

Ovnis en el Congreso de México: presentan cuerpos "no humanos" de hace 1.000 años

Según confirmaron, habrían estado sepultados todo este tiempo dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.

La presentación de estas figuras se dio durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados en México donde se exhibieron un par de seres cuyo ADN supuestamente no corresponde a ninguna especie de la Tierra.

extraterrestes

Los cuerpos forman parte de un hallazgo hecho en Cuzco, Perú, en 2017, en el que se encontraron nueve cuerpos. Con sus tres dedos y cráneos alargados, su fisonomía no corresponde a la de un humano, pero cuentan con características similares: todos conservan los órganos en sus cuerpos. Algunos incluso, tenían huevos en su interior antes de morir.

mausan extraterrestre

"Son cuerpos disecados, encontrados en las ciudades peruanas de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente", explicó Maussan ante los legisladores. Además aclaró que según un grupo de investigadores, estos restos corresponden a "seres no humanos que no son parte de la evolución terrestre".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDatosAme24%2Fstatus%2F1701993364088840612&partner=&hide_thread=false - Cadáveres extraterrestres en México: Jaime Maussan presentó ante el Congreso de México, "seres no humanos" disecados y hallados en Perú con más de 1.000 años de antigüedad y supuestamente analizados por científicos de la UNAM. pic.twitter.com/g0WTW0s0wI — Datoworld NOTICIAS (@DatosAme24) September 13, 2023

Para Maussan es evidente que existe la vida extraterrestre y afirmó que de tenerse el valor de aceptar "que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos".

Además, recalcó la importancia de aceptar esta realidad para asegurar la seguridad en el espacio aéreo mexicano, reformando la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. A su vez el experto en ufología, contó que recibió apoyo de pilotos y controladores aéreos, así como también astrónomos de varios países y científicos de Harvard.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlertaMundial2%2Fstatus%2F1701895678429991011&partner=&hide_thread=false | ATENCIÓN: El periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan presentó dos supuestos "cuerpos" de extraterrestres disecados hallados en Perú con más de 1.000 años de antigüedad.



"Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre", dijo Maussan al presentar… pic.twitter.com/lTLhGU7moc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

También habló sobre la "frustración, el hostigamiento y las amenazas" que reciben quienes se atreven a comunicar estos inexplicables hallazgos en el espacio aéreo o la superficie marina, entre otros lugares.

Por último criticó a el Pentágono, institución que no permite que se profundicen las investigaciones sobre la materia. No obstante rememoró que se aprobó una ley de desclasificación controlada que plantea que para 2024 la ciudadanía tendrá que estar preparada para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo. En este sentido, impulsó a encontrar una solución que permita ahondar en investigaciones relacionadas con el fenómeno ovni en México.