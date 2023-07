Un soldado de Estados Unidos entró a Corea del Norte y se cree que fue detenido

El contingente visitó el Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, un área bajo el control de la ONU donde soldados de las dos Coreas trabajan frente a frente. El lugar es también un popular destino turístico y cada día acuden a él cientos de visitantes del lado surcoreano.

Un testigo declaró a CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando el soldado "soltó un sonoro 'ja ja ja' y se puso a correr entre los dos edificios. Primero pensé que era una broma mala, pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura", explicó.

La información fue confirmada por un portavoz del puesto de mando de la ONU. "Un ciudadano de Estados Unidos cruzó sin autorización la Línea de Demarcación Militar. Creemos que está actualmente detenido en la República Popular Democrática de Corea, y estamos trabajando con nuestros colegas del Ejército Popular de Corea para resolver el incidente", sostuvo.

El incidente se produjo en momentos en que las relaciones entre las dos Coreas son mínimas y la relación diplomática está en punto muerto. Según el protocolo del armisticio firmado tras la Guerra de Corea, ni el personal estadounidense ni el surcoreano pueden cruzar la frontera para recuperar al soldado.