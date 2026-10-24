Se incendió el Nido del Águila, el histórico refugio de Hitler en los Alpes bávaros El refugio, ubicado a más de 1.800 metros de altura en la región de Baviera, fue destruido por las llamas durante la madrugada del sábado. La Policía detuvo a un hombre de 33 años mientras las autoridades regionales prometieron su reconstrucción. Por Agregar C5N en









Vista aérea de cómo quedó el Kehlsteinhaus -conocido como el "Nido del Águila"- tras el incendio.

Un voraz incendio destruyó casi por completo el Kehlsteinhaus, conocido históricamente como el "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Adolf Hitler ubicada en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros. Pese a la magnitud del siniestro y la rápida propagación de las llamas, los equipos de rescate confirmaron que no se registraron personas heridas, mientras que la Policía alemana detuvo a un hombre de 33 años de nacionalidad alemana que intentaba alejarse del lugar.

La antigua residencia de Hitler queda reducida a cenizas en Alemania



La casa de montaña Kehlsteinhaus, que antes había pertenecido al líder nazi, resultó totalmente quemada tras un incendio en la noche del 23 al 24 de octubre, informan medios.



El edificio, ubicado en… pic.twitter.com/H4IkSOFDUe — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 24, 2026 Las alarmas de emergencia se activaron el viernes por la noche alrededor de las 21.15 horas, cuando el fuego comenzó a envolver la estructura emplazada sobre un acantilado a 1.834 metros sobre el nivel del mar. Las tareas de los bomberos para sofocar el fuego se vieron fuertemente entorpecidas por la ubicación remota del inmueble y las adversas condiciones meteorológicas.

Intensas ráfagas de viento combinadas con lluvia y la primera nevada fuerte de la temporada dificultaron el operativo de extinción, obligando a los rescatistas a suspender los trabajos en varios tramos durante la noche por el peligro de desprendimiento de materiales. De acuerdo con la fiscalía, el detenido presenta signos de trastornos psíquicos y será trasladado a una institución psiquiátrica. Sin embargo, la Justicia mantiene abierta la hipótesis de un incendio intencional y evalúa un eventual móvil político debido al significado histórico del lugar.

Jason Tschepljakow/dpa vía AP El Nido del Águila, un símbolo del poder del Tercer Reich El recinto fue erigido en 1938 por orden del jerarca nazi Martin Bormann como un obsequio para el cumpleaños de Hitler, sirviendo como casa de huéspedes y centro de recepción de comitivas diplomáticas. Bautizado coloquialmente como "la casa de té", el edificio albergaba piezas históricas como una chimenea de mármol rojo regalada por Benito Mussolini y muebles diseñados por el arquitecto Paul László, un profesional judío que había huido de Europa perseguido por el nazismo. Desde 1952, la propiedad funcionaba como restaurante, albergue de montaña y centro de exposición histórica.

El edificio, denominado Kehlsteinhaus, está ubicado en un acantilado a 1.834 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de la ruta de montaña, que está cerrada al tránsito público, pero es utilizada durante el día por colectivos para visitantes.