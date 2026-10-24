25 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se incendió el Nido del Águila, el histórico refugio de Hitler en los Alpes bávaros

El refugio, ubicado a más de 1.800 metros de altura en la región de Baviera, fue destruido por las llamas durante la madrugada del sábado. La Policía detuvo a un hombre de 33 años mientras las autoridades regionales prometieron su reconstrucción.

Por
Vista aérea de cómo quedó el Kehlsteinhaus -conocido como el Nido del Águila- tras el incendio.

Vista aérea de cómo quedó el Kehlsteinhaus -conocido como el "Nido del Águila"- tras el incendio.

Un voraz incendio destruyó casi por completo el Kehlsteinhaus, conocido históricamente como el "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Adolf Hitler ubicada en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros. Pese a la magnitud del siniestro y la rápida propagación de las llamas, los equipos de rescate confirmaron que no se registraron personas heridas, mientras que la Policía alemana detuvo a un hombre de 33 años de nacionalidad alemana que intentaba alejarse del lugar.

Hitler ganó por quinta vez consecutiva.
Te puede interesar:

Adolf Hitler ganó las elecciones presidenciales por quinta vez consecutiva en Namibia

Las alarmas de emergencia se activaron el viernes por la noche alrededor de las 21.15 horas, cuando el fuego comenzó a envolver la estructura emplazada sobre un acantilado a 1.834 metros sobre el nivel del mar. Las tareas de los bomberos para sofocar el fuego se vieron fuertemente entorpecidas por la ubicación remota del inmueble y las adversas condiciones meteorológicas.

Intensas ráfagas de viento combinadas con lluvia y la primera nevada fuerte de la temporada dificultaron el operativo de extinción, obligando a los rescatistas a suspender los trabajos en varios tramos durante la noche por el peligro de desprendimiento de materiales. De acuerdo con la fiscalía, el detenido presenta signos de trastornos psíquicos y será trasladado a una institución psiquiátrica. Sin embargo, la Justicia mantiene abierta la hipótesis de un incendio intencional y evalúa un eventual móvil político debido al significado histórico del lugar.

El Nido del Águila, un símbolo del poder del Tercer Reich

El recinto fue erigido en 1938 por orden del jerarca nazi Martin Bormann como un obsequio para el cumpleaños de Hitler, sirviendo como casa de huéspedes y centro de recepción de comitivas diplomáticas. Bautizado coloquialmente como "la casa de té", el edificio albergaba piezas históricas como una chimenea de mármol rojo regalada por Benito Mussolini y muebles diseñados por el arquitecto Paul László, un profesional judío que había huido de Europa perseguido por el nazismo. Desde 1952, la propiedad funcionaba como restaurante, albergue de montaña y centro de exposición histórica.

El edificio, denominado Kehlsteinhaus, está ubicado en un acantilado a 1.834 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de la ruta de montaña, que está cerrada al tránsito público, pero es utilizada durante el día por colectivos para visitantes.

Tras el siniestro, el gobierno del estado de Baviera confirmó que la emblemática edificación será reconstruida. El ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann, remarcó que el lugar no quedará reducido a ruinas y subrayó el compromiso institucional de preservar el sitio para continuar con las tareas de memoria pedagógica e histórica sobre los crímenes del Tercer Reich.

Desde 1952, el Nido del Águila se utiliza como restaurante y cuenta con una exposición que recorre la historia de la casa.

Desde 1952, el Nido del Águila se utiliza como restaurante y cuenta con una exposición que recorre la historia de la casa.

Noticias relacionadas

La foto falsa de Donald Trump publicada en las redes sociales de José Antonio Kast.

Hackearon las redes del presidente de Chile y publicaron una foto falsa de Donald Trump: "Es peor que Hitler"

Estudiantes de secundaria, manifestando en Paris, el 17 de octubre.

El desconcierto recorre Europa: mientras los jóvenes toman las calles, la ultraderecha crece en las urnas

El mandatario va por un nuevo mandato.

Brasil en horas decisivas: encuestas, debates y el impacto en Argentina

Policías se enfrentaron con los manifestantes en las principales ciudades de Francia. 

Francia, al borde del caos: casi mil detenidos tras una nueva jornada de protestas

La multitudinaria caravana de Lula en Copacabana, a horas del balotaje. 

A horas del balotaje, Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas en Brasil

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. 

Segunda vuelta en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador

Rating Cero

La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión, la astrología.
play

Eleonora Wexler y su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una nueva manera de ver el mundo"

La obra se encuentra en un paraje cercano a Coronel Suárez.

A tres años de la muerte de Ricardo Iorio, levantaron un imponente monumento en las sierras de Coronel Suárez

Wanda Nara filosa en sus redes: le respondió a Mauro Icardi.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el polémico mensaje sobre sus hijas: "Felices"

Flor Vigna y una confesión bastante osada: No puedo decirte.

Flor Vigna confesó cuánto tiempo lleva sin tener sexo y sorprendió al revelar con qué famoso ex volvería

La guerra menos pensada: Laura Ubfal contra José María Listorti.

Laura Ubfal destrozó a José María Listorti: "Se ríe como un ganso y lo hace ver estúpido"

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario.

El guiño entre Lali Espósito y Tini Stoessel de cara a sus casamientos: "Tiene ganas..."

últimas noticias

Estudiantes de secundaria, manifestando en Paris, el 17 de octubre.

El desconcierto recorre Europa: mientras los jóvenes toman las calles, la ultraderecha crece en las urnas

Hace 1 hora
El mandatario va por un nuevo mandato.

Brasil en horas decisivas: encuestas, debates y el impacto en Argentina

Hace 1 hora
Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA.

Milei, sobreseído: el poder en movimiento

Hace 1 hora
Milei promete la hoguera para quienes no acepten su plan político y económico.

Milei, entre la recesión y la hoguera

Hace 1 hora
play
La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión, la astrología.

Eleonora Wexler y su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una nueva manera de ver el mundo"

Hace 1 hora