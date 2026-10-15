15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

La policía trabajó contrarreloj durante cinco horas para poder rescatar al resto de niños y niñas en un instituto ubicado en la ciudad de Peshawar. Las autoridades confirmaron que también falleció al menos un profesor.

Por
Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. 
Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. Reuters

Al menos 32 niños y un profesor murieron después de que se derrumbara el techo de una escuela en la ciudad de Peshawar, en Pakistán en pleno inicio de la jornada de clases. Las autoridades realizaron un operativo contrarreloj, que duró unas cinco horas, para rescatar al resto de los alumnos.

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.
Te puede interesar:

Nuevo parte médico del papa León XIV tras su operación del nódulo pulmonar: cómo pasó la noche

Según informaron, otras 45 personas resultaron con heridas leves, los equipos de rescate se organizaron en las inmediaciones de la escuela para poder salvar a los niños y niñas entre los escombros.

Se derrumb&oacute; el techo de una escuela en Pakist&aacute;n: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

La mayoría de los alumnos eran menores de 13 años, las autoridades explicaron que el piso superior del edificio se derrumbó sobre varias aulas de la planta baja apenas habían comenzado la jornada escular. "Entre las víctimas mortales se encuentran 12 alumnas y una profesora", expresó el portavoz del Hospital Lady Reading apenas comenzaron a llegar los heridos.

Según explicó un jefe de policía de Peshawar para Reuters el "techo estaba sobrecargado con materiales de construcción sobre una estructura débil, lo que provocó el derrumbe" y que la "la estructura del edificio era débil".

Tras trabajar más de cinco horas, Afaq Wazir el comisionado adjunto de Peshawar informó al medio Geo News que "los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar".

El gobernador de Peshawar, Faisal Karim Kundi, compartió un mensaje en redes sociales tras enterarse de la trágica noticia: "La pérdida de niños inocentes en el colapso del tejado de la escuela en la colonia Dir de Peshawar es profundamente desgarradora".

El gobernador de Peshawar, Faisal Karim Kundi, comparti&oacute; un mensaje en redes sociales tras enterarse de la tr&aacute;gica noticia: "La p&eacute;rdida de ni&ntilde;os inocentes en el colapso del tejado de la escuela en la colonia Dir de Peshawar es profundamente desgarradora".

El gobernador de Peshawar, Faisal Karim Kundi, compartió un mensaje en redes sociales tras enterarse de la trágica noticia: "La pérdida de niños inocentes en el colapso del tejado de la escuela en la colonia Dir de Peshawar es profundamente desgarradora".

Por lo que instruyó al Asesor de Educación para que "presente un informe detallado sobre el incidente y he dirigido a las autoridades relevantes a garantizar que los niños heridos reciban la mejor atención médica posible. También he ordenado una auditoría de seguridad estructural a nivel provincial de todas las instituciones educativas para identificar riesgos potenciales y asegurar que se tomen medidas correctivas inmediatas donde sea necesario".

"No podemos permitir que la seguridad de nuestros niños se vea comprometida. Mis más sentidas condolencias están con las familias afectadas, y rezo por la rápida recuperación de los niños heridos", cerró.

Noticias relacionadas

Se espera que la enmienda constitucional se promulgue la próxima semana, pocos días antes de las elecciones.

Brasil aprobó el fin de la jornada "6x1" y redujo la semana laboral a 40 horas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral antes del balotaje

El video hecho con IA publicado por Trump.

Trump se burló del joven que murió atacado por un tigre y difundió un video falso

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar: "Les agradezco sus oraciones"

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano ratificó la intención del viaje del papa León XIV a la Argentina: "Es su deseo"

Mejora la salud del papa León XIV. 

Nuevo parte médico del papa León XIV: "La evolución postoperatoria sigue el curso previsto"

Rating Cero

¿Quiénes ganaron el Martín Fierro?

Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

Julieta Prandi no ocultó su malestar.

"Me siento avergonzada": Julieta Prandi habló tras su conflictiva separación de Emanuel Ortega

El día que Roña apuntó contra Wanda Nara y el jurado de MasterChef.
play

El día que Jorge "Roña" Castro le reclamó una promesa incumplida a Wanda Nara: "Nunca me atendió el teléfono"

Tras los dichos de su hijo, los vecinos lo quieren afuera del barrio.

Darío Giordano y su mujer fueron escrachados en Chapadmalal tras las declaraciones del hijo de Romina Yan

Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Madre a los 52: una actriz de Hollywood anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores

últimas noticias

Georgieva encabezó la charla con los ministros de Economía. 

Georgieva aseguró que Argentina podría cancelar el pago de la deuda antes de 2034

Hace 7 minutos
El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

El dólar se mantiene estable, debajo de $1.540

Hace 37 minutos
Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

En medio del juicio, Dalma Maradona apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

Hace 46 minutos
Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. 

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Hace 1 hora
Por problemas de salud, Ramón Dupuy declarará por videollamada desde La Pampa.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el abuelo de Lucio Dupuy

Hace 1 hora