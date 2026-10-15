La policía trabajó contrarreloj durante cinco horas para poder rescatar al resto de niños y niñas en un instituto ubicado en la ciudad de Peshawar. Las autoridades confirmaron que también falleció al menos un profesor.

Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. Reuters

Al menos 32 niños y un profesor murieron después de que se derrumbara el techo de una escuela en la ciudad de Peshawar, en Pakistán en pleno inicio de la jornada de clases. Las autoridades realizaron un operativo contrarreloj, que duró unas cinco horas, para rescatar al resto de los alumnos.

Según informaron, otras 45 personas resultaron con heridas leves , los equipos de rescate se organizaron en las inmediaciones de la escuela para poder salvar a los niños y niñas entre los escombros.

La mayoría de los alumnos eran menores de 13 años, las autoridades explicaron que el piso superior del edificio se derrumbó sobre varias aulas de la planta baja apenas habían comenzado la jornada escular. "Entre las víctimas mortales se encuentran 12 alumnas y una profesora" , expresó el portavoz del Hospital Lady Reading apenas comenzaron a llegar los heridos.

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Según explicó un jefe de policía de Peshawar para Reuters el " techo estaba sobrecargado con materiales de construcción sobre una estructura débil, lo que provocó el derrumbe " y que la "la estructura del edificio era débil".

Tras trabajar más de cinco horas, Afaq Wazir el comisionado adjunto de Peshawar informó al medio Geo News que "los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar".

El gobernador de Peshawar, Faisal Karim Kundi, compartió un mensaje en redes sociales tras enterarse de la trágica noticia: "La pérdida de niños inocentes en el colapso del tejado de la escuela en la colonia Dir de Peshawar es profundamente desgarradora".

El gobernador de Peshawar, Faisal Karim Kundi, compartió un mensaje en redes sociales tras enterarse de la trágica noticia: "La pérdida de niños inocentes en el colapso del tejado de la escuela en la colonia Dir de Peshawar es profundamente desgarradora".

Por lo que instruyó al Asesor de Educación para que "presente un informe detallado sobre el incidente y he dirigido a las autoridades relevantes a garantizar que los niños heridos reciban la mejor atención médica posible. También he ordenado una auditoría de seguridad estructural a nivel provincial de todas las instituciones educativas para identificar riesgos potenciales y asegurar que se tomen medidas correctivas inmediatas donde sea necesario".

"No podemos permitir que la seguridad de nuestros niños se vea comprometida. Mis más sentidas condolencias están con las familias afectadas, y rezo por la rápida recuperación de los niños heridos", cerró.