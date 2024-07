La filosa respuesta de Nicolás Maduro a Javier Milei: "No me durás un round"

En ese contexto, el presidente venezolano no se quedó callado y respondió: “Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Sumándose a los cánticos de sus seguidores, Maduro continuó con sus ataques al líder de La Libertad Avanza: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

La Justicia Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, Nicolás Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque hubo acusaciones de fraude electoral.

En ese sentido, Maduro señaló que Venezuela “puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI”. “Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo”, aseguró.

Además, sostuvo que “no pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”. “El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca”, señaló.

"No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria", agregó, agradeciendo a Dios por los resultados que marcan el triunfo de "la paz, la estabilidad", agregó.

Por otra parte, denunció que hubo un “ataque masivo al sistema de transmisión del CNE”, en donde querían impedir que “el pueblo tuviera sus resultados oficiales” y agregó: “El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria”.

Javier Milei, durísimo contra Maduro: “Dictador, afuera”

La respuesta de Nicolás Maduro fue tras la durísima crítica de Javier Milei quien había señalado en sus redes sociales que “los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro”. “Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, agregó.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”, manifestó Milei.