Giorgia Meloni pagó la cena de unos italianos que se escaparon de un restaurante de Albania: "Me dio vergüenza"

" Mientras estaba en Albania, el primer ministro Rama me contó la historia de cuatro italianos que se escaparon a un restaurante local sin pagar la cuenta. El restaurantero, luego de que se viralizaran las imágenes de la fuga, dijo que seguía feliz porque nuestros compatriotas comieron bien y estaban felices", escribió en su cuenta de Twitter este sábado.

En el mismo mensaje, dijo que el hecho "me dio vergüenza". "La Italia que quiero representar no es una nación de la que se habla en el extranjero por estas cosas, que no respeta el trabajo de los demás, que piensa que es divertido engañar a los demás", explicó.

Entonces reveló que se hizo cargo personalmente de la situación ocurrida en un local gastronómico de la localidad albanesa de Berat: "Decidí pedirle al embajador que fuera a pagar la cuenta, que pagué yo misma. Nada grande, de hecho ni siquiera avisé".

El caso se difundió rápidamente en varias redes sociales, luego de que el restaurante compartiera las imágenes de los turistas italianos que escaparon sin pagar la cuenta de unos 80 euros.

Italia y Albania están separadas por el estrecho mar Adriático y se convirtió en el último tiempo en uno de los sitios favoritos para ir de vacaciones de los turistas italianos.

Por último, la funcionaria lamentó que exista "una oposición que evidentemente prefiere otra imagen de Italia". "Lo siento porque esperaba que al menos en algo tan trivial todos pudiéramos estar de acuerdo", concluyó.