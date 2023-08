Encuentran la supuesta cabeza del médico cirujano colombiano descuartizado en Tailandia

Sancho confesó el asesinato y explicó que era culpable pero "yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El medio televisivo español "Fiesta" confirmó que el hallazgo se realizó cerca de la zona donde en un principio aparecieron las primeras bolsas de basura que contenían parte del cuerpo del médico cirujano. Ahora, esperan realizar la autopsia para verificar si efectivamente pertenece a la víctima.

Daniel Sancho 6-8-23 (1).png Captura televisión tailandesa

El autor del crimen acompañó a la Policía a los siete lugares donde supuestamente había arrojado el cadáver de Edwin Arrieta Arteaga. El sábado, Daniel se declaró culpable y fue detenido. Según la policía tailandesa el joven había asegurado que el motivo del asesinato fue que Sancho tenía "celos" de Arrieta Arteaga y temor de que “le engañara”.

El asesino de 29 años, permanecerá preso hasta que comience el juicio que aún no tiene fecha fija. La policía tailandesa tiene nueve semanas para concluir la investigación aunque el joven ya confesó la autoría de los hechos.