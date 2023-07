El informe de la policía británica sobre la muerte de Sinead O'Connor

La policía británica informó que la muerte de Sinead O'Connor "no se considera sospechosa". La artista irlandesa, quien alcanzó la fama mundial en 1990 gracias a su éxito Nothing compares 2 U, falleció este miércoles a los 56 años en Londres , Reino Unido.

Añadió que "una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. (...) La muerte no se considera sospechosa". Tal como dicta el reglamento policial del Reino Unido, no se precisó el nombre de la persona fallecida, aunque se confirmó que se trataba de O'Connor.

La familia de la cantante comunicó la noticia este miércoles mediante una declaración difundida por la radiotelevisión pública irlandesa RTE. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil", sostuvieron.

sinead oconnor.jpg La impactante carta suicida de Sinead OConnor: Tuve una sobredosis

Su última aparición pública fue a principios de julio, cuando publicó un video en Twitter donde hablaba sobre su dolor tras el suicidio de su hijo Sean, de 17 años, quien murió en enero de 2022. También mencionaba que se había mudado a Londres y, después de 23 años de ausencia, afirmaba querer terminar un nuevo álbum.

Quién era Sinead O'Connor: rebelde y explosiva, una vida marcada por el éxito y la tragedia

Sinead O'Connor, atrevida y sin pelos en la lengua, cambió la imagen de la mujer en la música a principios de la década de 1990 con su cabeza rapada, su expresión dolorida y su vestuario, desafiando las nociones de feminidad y sexualidad imperantes durante mucho tiempo en la cultura popular.

La intérprete irrumpió en la escena musical mundial con su fascinante versión de la canción Nothing compares 2 U, escrita originalmente por Prince, mirando directamente a la cámara en un video musical que ha sido visto casi 400 millones de veces en YouTube.

Conocida tanto por sus opiniones contundentes sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra como por su música, algunos la recuerdan por haber roto una foto del papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en Saturday Night Live.

"Todo el mundo quiere a una estrella del pop", escribió en sus memorias de 2021, Rememberings. "Pero yo soy una cantante de protesta. Sólo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama", aseguró.

sinead oconnor 2jpg.jpg La cantante cambió de religió y de nombre

La cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris. Su último trabajo publicado fue I'm not Bossy, I'm the Boss en 2014.

Se convirtió al Islam en 2018 y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat, aunque siguió actuando bajo el nombre de Sinead O'Connor.

En los últimos años se explayó en redes sociales, amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia, y hablando de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas y su diagnóstico de bipolaridad.

El año pasado, su nombre había vuelto a los medios tras el suicidio de su hijo Shane, de tan solo 17 años. A los pocos días del trágico hecho, la cantante había sido internada porque sus allegados temían que intentara, una vez más, quitarse la vida.

hijo sinead oconnor2jpg.jpg Encontraron muerto al hijo de Sinéad OConnor

O'Connor había publicado una foto de Shane y escribió: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma".