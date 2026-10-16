16 de octubre de 2026 Inicio
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Carrera por la Secretaría General de la ONU: el argentino Rafael Grossi sumó apoyos, pero enfrenta dos vetos clave

El diplomático alcanzó ocho votos favorables en el Consejo de Seguridad para suceder a António Guterres, aunque la oposición de dos miembros permanentes complica su candidatura.

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El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU.

El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU.

Bloomberg vía Getty Images

La carrera para suceder a António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ingresó en una fase decisiva tras la realización de la sexta votación informal del Consejo de Seguridad en Nueva York. En este último sondeo no vinculante -el primero en el que los cinco miembros permanentes utilizaron papeletas de color para evidenciar el veto-, el argentino Rafael Grossi logró consolidarse en el segundo lugar al cosechar ocho votos favorables, un voto "sin opinión" y seis en contra.

La expresidenta de Chile decidió bajar de la carrera diplomática.
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A pesar de la mejora respecto de los sondeos previos, en los que el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) registraba seis apoyos, el escenario institucional se mantiene complejo. Dos de los votos negativos recibidos por Grossi provinieron de miembros permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido), un impedimento clave dado que el reglamento requiere un mínimo de nueve respaldos y ningún voto en contra de las potencias del P5 para que el Consejo recomiende formalmente la candidatura.

El estancamiento negociador afecta por igual a las principales figuras de la competencia. La costarricense Rebeca Grynspan encabeza la nómina de manera ajustada con nueve votos a favor y cinco en contra, mientras que la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett empató la posición del diplomático argentino con ocho apoyos y seis rechazos. De forma inédita, las tres candidaturas que lideran la votación acumulan exactamente dos vetos de las grandes potencias, exponiendo las tensiones geopolíticas entre los miembros del P5.

En cuanto a las alianzas regionales, la postulación argentina sumó el respaldo explícito del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien confirmó el voto favorable de su país en reconocimiento a las gestiones del OIEA conducido por Grossi para la creación de un nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear. Sin embargo, analistas internacionales advierten que los mayores escollos para el argentino provienen del rechazo de potencias como China y Rusia, sumado a las discusiones por la representación regional latinoamericana y las demandas de alternancia de género para el cargo.

Ante la persistencia de los rechazos cruzados en el Consejo de Seguridad, especialistas en asuntos multilaterales señalan que la falta de consenso podría instar a los postulantes vetados a evaluar su permanencia o abrir el camino hacia una figura de consenso que aún no haya ingresado en la contienda. De no destrabarse el proceso en las próximas semanas, la Asamblea General deberá aguardar nuevos sondeos diplomáticos para ratificar formalmente al próximo secretario general antes de la toma de posesión prevista para el 1° de enero.

Rebeca Grynspan, aspirante a liderar la ONU, en San José, Costa Rica, en octubre de 2025.

Rebeca Grynspan, aspirante a liderar la ONU, en San José, Costa Rica, en octubre de 2025.

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