Mundial Qatar 2022, en vivo: Alemania, Bélgica, Inglaterra y Marruecos presentaron sus listas y se espera la de Portugal

Algunas selecciones sufrieron bajas importantes de cara al torneo. Sadio Mané, delantero de Senegal, sufrió una lesión en la cabeza del peroné durante el partido que jugó para el Bayern Munich. En Alemania, Lukas Nmecha se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha en el encuentro del TSG Hoffenhiem ante el Borussia Dortmund.

A ellos se suma el defensor de Inglaterra, Reece James, quien estaba lesionado de la rodilla desde hace un mes y no logró recuperarse a pesar de estar entrenando. Aseguró que está devastado y que no pudo evolucionar de manera favorable. "No hay milagros, desafortunadamente", expresó.

Las expectativas son altas en la Selección argentina, que se entusiasmó con la gran actuación de dos de sus figuras. Lautaro Martínez anotó el tercer gol del Inter en la victoria 6-1 sobre Bologna mientras que Julián Álvarez marcó el 2-0 del Manchester City ante Chelsea.

Live Blog Post Polonia, tercer rival de Argentina, presentó su lista definitiva El entrenador Czeslaw Michniewicz presentó el listado de 26 jugadores donde sobresale la figura de Robert Lewandowski, goleador y capitán del equipo. Una ausencia destacada es la del mediocampista Mateusz Klich, quien jugó las últimas eliminatorias europeas y era uno de los más experimentados del plantel. Polonia debutará ante México el martes 22 de noviembre a las 13. Luego enfrentará a Arabia Saudita el sábado 26 desde las 10 de la mañana, y cerrará su participación en el Grupo C con el encuentro ante Argentina que se jugará el miércoles 30 a las 16. https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1590718731516530689 Selekcjoner reprezentacji Polski - Czesaw Michniewicz ogosi list zawodników powoanych na turniej finaowy mistrzostw wiata w Katarze.



Biao-czerwoni w fazie grupowej zagraj z: Meksykiem, Arabi Saudyjsk oraz Argentyn. #KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — czy nas pika (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

Live Blog Post Arabia Saudita empató en un amistoso con Panamá El país árabe, primer rival de Argentina en el Grupo C del Mundial, empató este jueves 1 a 1 con Panamá en el quinto y penúltimo amistoso de preparación para la Copa del Mundo, con la presencia del cuerpo técnico del seleccionado argentino en el estadio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Live Blog Post Inglaterra presentó su lista para Qatar, con algunas sorpresas El técnico inglés Gareth Southgate dio a conocer a sus convocados para el Mundial. Entre las sorpresas destacan James Maddison y Callum Wilson, además de la convocatoria del lateral Kyle Walker, en duda por su lesión de comienzos de octubre en el clásico de Manchester. Embed

Live Blog Post Bélgica ya tiene su lista de convocados para el Mundial de Qatar, con Kevin De Bruyne como estandarte El seleccionado de fútbol de Bélgica dio a conocer su nómina, con su máxima figura, el mediocampista ofensivo de Manchester City Kevin De Bruyne, y futbolistas importantes como el arquero Thibaut Courtois y el delantero Romelu Lukaku. Embed