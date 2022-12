Exequiel Palacios fue homenajeado por una multitud en Tucumán

exequiel palacios homenaje en tucuman

Luego. el homenaje se trasladó a la Plaza Independencia, donde el exfutbolista de River se encontró con los miles de hinchas que se hicieron presentes para alentar y festejar el título del mundo que llegó tras 36 años de espera. Allí, en un escenario montado sobre la explanada de Casa de Gobierno, el "Tucu" fue ovacionado por una multitud.

"Estoy muy contento de venir acá y que me reconozcan de esta manera. Es un orgullo este reconocimiento, solo me salen palabras de agradecimiento por el cariño que me brindan", expresó el futbolista.

Para luego agregar que "cada vez que pase el tiempo uno se dará más cuenta de lo que logramos, eso lo vimos cuando volvimos al país, que se merecía esta alegría. Los sueños están para cumplirse".

Manzur se mostró muy contento por el homenaje y explicó que “fue hermoso estar con Exequiel y su familia. Hoy recibimos a este tucumano campeón del mundo que viene de brindarnos una emoción muy grande. Por eso hoy el pueblo lo tucumano lo recibe y le entrega estas distinciones. Esto conmueve y trae una alegría muy grande para todos los tucumanos”.

Por su parte, el gobernador expresó que “nosotros sentíamos una necesidad de tenerlo a Exequiel Palacios en su tierra. Como gobernador de la Provincia tomé contacto personalmente con él para que pudiera estar acá".