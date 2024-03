Urgente ANSES: quiénes no pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2024

Hay un grupo de beneficiarios que no reciben este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Hay un grupo de beneficiarios que no reciben este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aquellos con un ingreso mensual bruto superior a $1.077.403 por persona o $2.154.806 de Ingreso Familiar no recibirán la Ayuda Escolar. Además, los que no cumplan con los requisitos para percibir el plan o no hayan presentado toda la documentación requerida tampoco cobrarán.