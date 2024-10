Petroleros reclamaron por una actualización del precio del biodiesel y no descartan iniciar medidas de fuerza

Aseguraron que los costos de producción están por encima del precio del litro y demandaron la intervención del Gobierno. Al mismo tiempo, advirtieron que iniciarán movilizaciones en caso no obtener una respuesta pronta.

Petroleros reclamaron una actualización del precio del biodiesel y no descartan iniciar una medida de fuerza

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio) manifestó su preocupación por la no actualización del precio del biodiesel y advirtieron que la situación podría afectar a los trabajadores del sector , por lo que pidieron la intervención del Gobierno.

"Hacemos llegar nuestra preocupación por la situación de los trabajadores del sector de biocombustibles que corren riesgo de verse afectados por la no actualización del precio del biodiésel", indicaron a través de un comunicado difundido este jueves, en el cual también expresaron: " Pedimos a las autoridades correspondientes cumplir con lo que la ley reglamenta a partir de la Resolución 963/2023 , mediante la cual debe fijarse dicho precio".

"Las entidades gubernamentales deben velar por las normas vigentes", aseguraron y demandaron "un marco jurídico previsible para garantizar el funcionamiento de las economías regionales y sus inversiones productivas". "La industria de los biocombustibles tiene mucho potencial en Argentina y no cumplir con las reglas preestablecidas sería un efecto nocivo para la confianza del sector", sostuvieron.

En ese sentido, explicaron que "actualmente los costos de producción están por encima del precio del biodiésel y, si no se actualiza de forma urgente, iniciará una parálisis en toda la industria que afectará el abastecimiento del biocombustible en varias regiones del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires".

Por último, no descartaron iniciar medidas de fuerzas en caso de no recibir una respuesta: "Los trabajadores del biodiésel, ya afectados por la crisis económica, no dudaremos en iniciar movilizaciones en reclamo de, ni más ni menos, lo que la ley establece".

biodiesel Télam

El Gobierno actualizó en septiembre los precios de los biocombustibles, lo que podría tener un impacto en el costo de la nafta y el gasoil, luego de que se implementara un incremento a comienzos de ese mes.

La medida se puso en marcha a través de las resoluciones 265 y 266 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial con la firma de quien era su titular, Eduardo Rodríguez Chirillo.

La normas establecen la suba del bioetanol a $657,416 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $602,545 el elaborado a base de maíz, además de $984.865 la tonelada de biodiésel, lo que representa un 2% de aumento. El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 12% en la nafta y el gasoil.

Esto se suma al aumento implementado el 1° de septiembre luego del aumento de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una suba que se ubicó en torno al 3%.