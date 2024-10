Llegar a fin de mes, misión imposible para los argentinos: cómo pega el ajuste cuando no alcanza el sueldo

Los sucesivos aumentos de combustibles fueron golpeando al bolsillo y muchos conductores cargan lo mínimo para poder circular, mientras que otros buscan aprovechar al máximo las promociones de bancos y aplicaciones para ahorrar.

"Hoy no lleno el tanque, 20 luquitas", expresó un hombre desde el interior de su auto. "Cuesta llenar el tanque, el laburo está complicado", señaló otro. Una conductora destacó: "Estoy atenta a las promociones de los bancos".

Embed - CARGAR la SUBE a FIN de MES: VIAJAR es MISIÓN IMPOSIBLE

La nota más dura la dio un ambulanciero, que con su trabajo en blanco no llega a fin de mes. "Ahora le voy a poner $26 mil, con eso ando todo el día hoy y mañana al mediodía tengo que volver a cargar. Mi sueldo y el de mi señora no nos alcanza, ella trabaja con chicos discapacitados. Lo más caro ahora es comer. No alcanza, y nosotros comemos a la noche nomás. Tuve un problema en un dedo, me recetaron tres remedios, solo pude comprar no. Y tengo obra social, me descuentan, así y todo", relató.

Mientras tanto, en la estación ferroviaria de Constitución el panorama no es mejor. "Está muy jugado pero no queda otra, porque si no cargás la SUBE no trabajás en toda la semana", confió un pasajero.

"Yo le cargo nueve lucas y el viernes ya no tenés un peso", remarcó otro joven. "Hay que cargarlo porque si no, no se puede viajar y hoy todos controlan, peor es tener problemas. Yo uso seis veces la SUBE, hago cuatro subtes, dos trenes y dos colectivos hasta mi casa", reveló un hombre, habitual usuario del transporte, un segmento afectado por la caída de la Red SUBE que brindaba descuentos a quienes combinaban varios medios.