La confianza del consumidor volvió a subir en octubre, pero no recupera el nivel de 2025

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella se incrementó un 0,81% en el décimo mes del año, mientras que en la comparación interanual cayó un 1,9%.

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella subió un 0,81% en octubre con respecto a mayo, por lo que se posicionó en 41,52 puntos y alcanzó su segundo aumento mensual consecutivo, aunque en la comparación interanual bajó un 1,9%.

Las ventas en supermercados y mayoristas no repuntan: cayeron más del 3% interanual en agosto

En un informe, la Universidad Torcuato Di Tella detalló que el ICC se incrementó un 6,8% en la ciudad de Buenos Aires , mientras que en el Gran Buenos Aires cayó un 0,2% y en el Interior un 0,3%. En tanto, en los hogares de ingresos altos creció un 2% y en los de ingresos bajos mermó un 1,30%.

En tal sentido, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles aumentó un 8,77% en octubre y los otros componentes también cayeron, ya que se registraron bajas en Situación Personal (-2,6%) y Situación Macroeconómica (-1,6%). Por su parte, la categoría de Condiciones Presentes subieron un 5,88% y las Expectativas Futuras descendieron un 2,61%.

En este marco, el ICC de octubre también mermó un 1,9% en comparación con el mismo mes de 2025. El punto más alto del ICC durante el gobierno de Javier Milei fue en enero de 2025, cuando alcanzó los 47,38 puntos, mientras que desde ese mes acumula una baja del 12,4% pese a que acumula una suba del 16,6% luego del piso registrado en enero de 2024, cuando el índice había mermado a 35,60 puntos.

El Índice de Confianza del Consumidor es un indicador que mide el optimismo de los hogares argentinos sobre su situación financiera actual, futura y la macroeconomía. Funciona como una herramienta para anticipar cambios en el consumo y la economía, generalmente con valores bajos que reflejan contextos de ajuste económico.

La actividad económica, en caída libre: bajó un 1,7% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica cayó un 1,7% interanual en agosto, por lo que volvió a bajar tras la merma registrada en julio. Además, en la comparación mensual creció apenas un 0,1%.

En un informe, el Indec detalló los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el octavo mes del año. "Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4.3% i.a.)", expresó el organismo.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Hoteles y restaurantes (3,1%), Servicios sociales y de salud (0,6%) y Actividades inmobiliarias y de alquiler (0,4%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en agosto fueron Pesca (-15,7%), Impuestos netos de subsidios (-4,2%), Intermediación financiera (-3,8%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%), Industria manufacturera (-3,2%), Transporte y comunicaciones (-2,9%), Construcción (-2,5%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,6%) y Enseñanza (-0,3%).