Grabois y Guzmán debatieron en la UBA sobre estabilidad macroeconómica y desarrollo humano integral

Guzman Grabois - UBA

En su intervención, Juan Grabois puso el foco en recuperar el sentido del propósito político: “Parte de la integridad es tener claro algo que se viene perdiendo en nuestro campo político que es el sentido de propósito, para qué milita uno, para qué queremos gobernar. Y ese propósito es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que todo el mundo tenga la posibilidad de buscar la felicidad. Para que la gente pueda buscar la felicidad, hay algunas necesidades básicas que tienen que estar garantizadas y no se le pueden negar a ningún ser humano”, explicó Grabois y reivindicó a Evita Perón: “Evita establece un criterio de justicia revolucionario, que los derechos surgen de las necesidades, lo que legisla es la necesidad y no el mérito. Es la mejor definición del humanismo, el ser humano tiene un valor que trasciende sus eventuales “aportes económicos”.

En sintonía con el planteo de Guzmán, Grabois enfatizó en la necesidad de crecimiento económico: “Nos tildan de desordenadores, no nos gusta el desorden, lo que no nos gusta es el orden injusto, que la gente no pueda comer es claramente un orden injusto, vamos a tratar de romper ese orden para generar un orden justo. Hay que realizar la justicia social, y para eso tiene que crecer el PBI. En Argentina hay una subutilización de las capacidades humanas y naturales de nuestro país, es evidente el despilfarro de potencial para producir riqueza”.

Por su parte, Martín Guzmán sostuvo que “para pensar el desarrollo humano integral con estabilidad no podemos separarlo del desarrollo productivo. El nivel de desarrollo industrial de Argentina no alcanza para el desarrollo humano integral, es imposible ir hacia ahí sin crecer, pero no crecer de cualquier manera, es necesario que haya cada vez más conocimiento y que las empresas puedan ser más productivas en sentido de mercado y también en sentido social. Con esta estructura productiva no alcanza”.

Guzmán hizo un recorrido por la historia económica argentina en democracia, reflexionó sobre el rol del estado “como un instrumento para apuntar a la estabilidad de la economía” y “cómo usamos los recursos del estado para el desarrollo humano integral”. En ese sentido, habló del déficit fiscal y afirmó que “todo proceso de ordenamiento fiscal es siempre un ejercicio de administrar el conflicto distributivo, quién va a pagar para equilibrar las cuentas”.

Hacia el final de la charla, Grabois y Guzman hablaron sobre los subsidios a las tarifas energéticas como uno de los puntos de inflexión en el 2014 que no pudo resolverse durante la gestión de Guzmán, y Grabois contó que hay coincidencias en todo el arco político sobre este punto, incluida Cristina.

Finalmente, ambos dirigentes abordaron el debate sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, tema sobre el que habían discrepado en 2021 cuando la fuerza política de Grabois decidió no acompañar el acuerdo en el Congreso.