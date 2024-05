"Estamos fundidos": alertan que hay 25.000 puestos de trabajo de la salud en riesgo

Rodi explicó que “venimos con un atraso de años, suba de servicios públicos que llega al 400%, suba de insumos que en algunos casos llega al 300% en lo que va del año y los ajustes por prestación no pasan el 40%".

"Nosotros, prestadores de la seguridad social, tenemos 30 clínicas en todo el país al borde del cierre si no tenemos una respuesta de las obras sociales provinciales y sindicales”, alertó.

El panorama que describió es sombrío: “El sistema de salud está colapsado hace años. Los médicos no pueden cobrar lo que cobran y las clínicas tampoco. Entendemos y apoyamos el reclamo salarial pero si los financiadores como PAMI y IOMA, por ejemplo, no ajustan, el sistema va a la quiebra total”.

“PAMI solamente otorgo un 35% de aumento durante 2024 que ni siquiera lo hemos cobrado en su totalidad. Tuvimos paritarias por un 45% que ya hemos pagado. Consideramos justo y necesaria la recomposición salarial a los trabajadores de la salud, pero no podemos dar aumentos si nuestro principal financiador no ajusta a la par”, analizó.

Rodi describió que “el sector privado atiende al 70% de los pacientes. De ese total, el 10% es ABC1 y del 90% restante el 85% es PAMI y obras sociales provinciales. Si nosotros no tenemos recomposición de quienes nos contratan, no tenemos forma de seguir funcionando. No es que no podemos pagar solamente los aumentos. Estamos fundidos antes de los aumentos salariales. La cartelización del sector solo lleva a un problema financiero del que no podemos salir”, concluyó.