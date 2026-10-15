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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este viernes 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 16 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este viernes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes con DNI finalizado en 5.

Asignación Por Embarazo

Anses destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 percibirán sus montos este viernes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 4 y 5 percibirán sus montos este viernes.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

Progresar

Los beneficiarios del plan Progresar pueden percibir sus haberes este viernes con sus DNI finalizados en 6 y 7.

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