Aumento en la Asignación por Hijo: cuánto entregará ANSES en noviembre 2026

Conocé cómo quedarán los pagos del próximo mes y qué condiciones deberán cumplir las familias para recibir la prestación.

Aumento en la Asignación por Hijo: este es el monto que pagará ANSES en noviembre 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre de 2026. Con esta actualización, las familias que se encuentren dentro del primer rango de ingresos pasarán a cobrar $79.816 por hijo.

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La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%. De esta manera, los montos de las asignaciones familiares se actualizarán a partir del próximo mes.

Las asignaciones familiares del SUAF se cobran sin descuentos ni retenciones mensuales, por lo que el importe liquidado por la ANSES es el mismo que cada beneficiario recibe en su cuenta bancaria.

Anses oficializó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del sistema SUAF para noviembre.

El monto correspondiente a cada hijo menor de edad varía según los ingresos totales del grupo familiar. De acuerdo con la escala salarial vigente para noviembre de 2026, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

En el caso de las familias que perciben la asignación por hijo con discapacidad, los valores serán estos:

Rango 1: aumenta a $259.864.

aumenta a Rango 2: aumenta a $183.839.

aumenta a Rango 3: aumenta a $116.026.

Estos son los montos y los topes de ingreso para el SUAF de ANSES en noviembre. Freepik

Cuales son los topes de ingreso para SUAF de ANSES

El aumento del 1,93% también modificó los topes de ingresos que establece la ANSES para acceder a las asignaciones familiares. Estos límites determinan qué grupos familiares pueden cobrar la prestación y cuáles quedan excluidos por superar los montos máximos establecidos.

Los topes vigentes para noviembre se fijan en:

Tope de ingreso individual: $3.271.814.

Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): $6.543.627.

Para determinar si corresponde cobrar el SUAF, la ANSES tiene en cuenta los ingresos brutos de ambos progenitores, independientemente de su estado civil. Además, si uno de los padres supera el tope individual de $3.271.814, el grupo familiar queda excluido del beneficio, incluso si los ingresos totales de ambos están por debajo del límite general establecido.