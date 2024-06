Carlos Melconian dice que Javier Milei no frenó una híper ni le ganó a la inflación: "Eso es una sanata del relato"

Para el economista, la inflación que heredó el gobierno libertario “nunca iba al 15.000% anual" dado que eso "no existió nunca”.

Carlos Melconian aseguró que Javier Milei no frenó una híper ni le ganó a la inflación: "Eso es una sanata del relato"

El economista Carlos Melconian rechazó la versión de Javier Milei de que su Gobierno logró frenar una hiperinflación y que le está ganando a la inflación. “El Gobierno no frenó una híper ni le ganó a la inflación, eso es una sanata del relato”, expresó.

Para extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, la inflación que heredó el gobierno libertario “nunca iba al 15.000% anual" y afirmó que eso "no existió nunca”. De todas maneras reconoció que la gestión anterior dejó una situación compleja al actual Gobierno. “Te dejaron un gran quilombo. Que no hayan dejado una híper no exime a los que se fueron”, expresó.