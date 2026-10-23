Preocupación: el técnico de Bayern Munich se desplomó en plena práctica y fue hospitalizado Vincent Kompany sufrió una descompensación en el campo de entrenamiento del club y fue llevado de urgencia en ambulancia. “Será sometido a exámenes exhaustivos y permanecerá bajo atención médica”, informó el propio club. Por Agregar C5N en









El DT del Bayern Múnich fue hospitalizado. Redes sociales

El director técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, sufrió una descompensación en el campo de entrenamiento del club y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El club emitió un comunicado y aseguró que permanecerá “bajo atención médica” y “será sometido a exámenes exhaustivos”.

El portal Bild aclaró que el entrenador fue a ver el entrenamiento del equipo Sub 23 y, tras dirigir el equipo principal, “se desplomó”. Los periodistas reflejaron que la escena fue “dramático y profundamente conmovedor para los presentes”.

En el comunicado del club, explicaron: “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”.

“El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica”.

“Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, expresaron. El conjunto alemán enfrenta a Friburgo el domingo 25 de octubre a las 13:30, horario argentino.

El comunicado completo del Bayern Múnich tras la descompensación de Vincent Kompany Vincent Kompany in medizinischer Obhut.Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany… pic.twitter.com/MzSGJy8e8n — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026