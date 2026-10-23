Preocupación: el técnico de Bayern Munich se desplomó en plena práctica y fue hospitalizado

El director técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, sufrió una descompensación en el campo de entrenamiento del club y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El club emitió un comunicado y aseguró que permanecerá “bajo atención médica” y “será sometido a exámenes exhaustivos”.
El portal Bild aclaró que el entrenador fue a ver el entrenamiento del equipo Sub 23 y, tras dirigir el equipo principal, “se desplomó”. Los periodistas reflejaron que la escena fue “dramático y profundamente conmovedor para los presentes”.
En el comunicado del club, explicaron: “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”.
“El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica”.
“Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, expresaron. El conjunto alemán enfrenta a Friburgo el domingo 25 de octubre a las 13:30, horario argentino.