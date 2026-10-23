23 de octubre de 2026 Inicio
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Preocupación: el técnico de Bayern Munich se desplomó en plena práctica y fue hospitalizado

Vincent Kompany sufrió una descompensación en el campo de entrenamiento del club y fue llevado de urgencia en ambulancia. “Será sometido a exámenes exhaustivos y permanecerá bajo atención médica”, informó el propio club.

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El DT del Bayern Múnich fue hospitalizado.

El DT del Bayern Múnich fue hospitalizado.

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El director técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, sufrió una descompensación en el campo de entrenamiento del club y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El club emitió un comunicado y aseguró que permanecerá “bajo atención médica” y “será sometido a exámenes exhaustivos”.

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El portal Bild aclaró que el entrenador fue a ver el entrenamiento del equipo Sub 23 y, tras dirigir el equipo principal, “se desplomó”. Los periodistas reflejaron que la escena fue “dramático y profundamente conmovedor para los presentes”.

En el comunicado del club, explicaron: “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”.

“El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica”.

“Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, expresaron. El conjunto alemán enfrenta a Friburgo el domingo 25 de octubre a las 13:30, horario argentino.

El comunicado completo del Bayern Múnich tras la descompensación de Vincent Kompany

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