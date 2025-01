La medallista olímpica Eugenia Bosco denunció que fue abusada durante su adolescencia por su exentrenador

En una entrevista con La Nación, contó: “Sucedió cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome”.

Mateo Majdalani Eugenia Bosco X: Juegos Olímpicos

La regatista reconoció que pudo hacer consciente el abuso hace algunos años atrás, después de haber visto el documental de Netflix Athlete A.

“No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’. Yo venía trabajando con un psicólogo y fue también gracias a él que pude sacar esto fuera de mí y lo pude expresar, manifestar y contárselo a mi familia”, comentó sobre su situación personal.

Como un efecto dominó, la denuncia de Bosco envalentonó a otras mujeres a contar su verdad y también denunciar situaciones vividas con el mismo entrenador; todas siendo investigadas por la Justicia.

Junto a Mateo Majdalani ganaron la medalla de plata en vela en París 2024, consagrándose como el logro más resonanante de su carrera. Es por ello que no dejó que esa circunstancia le arrebatara la felicidad: “No siento que me haya opacado. Es aceptar que pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís: yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?”.

Desde el medio intentaron contactarse con el entrenador, quien indicaron que sería Leandro Tulia. Sin respuestas por parte del entrenador, su abogado defendió la inocencia de su cliente, mientras que desde el club optaron por mantenerse neutrales recurriendo al principio de inocencia.