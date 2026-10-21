La fuerte sanción que recibió la jugadora argentina de pádel acusada de antisemitismo

A semanas del polémico posteo de Florencia contra la comunidad judía, la Asociación de Pádel Argentino se expidió tras la elaboración de un expediente.

La Asociación de Pádel Argentino (APA) aplicó una dura sanción disciplinaria contra Florencia Guerra Sodero , la cual le prohíbe integrar cualquier selección o delegación nacional hasta el 31 de diciembre de 2029.

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

La medida se tomó tras la apertura de un expediente originado por una publicación en sus redes sociales, donde la deportista cordobesa realizó expresiones explícitamente discriminatorias hacia la comunidad judía.

Como consecuencia inmediata del fallo, Guerra Sodero quedó desafectada del equipo argentino que participará en el Torneo Panamericano Amateur 2026.

El hecho se desencadenó a partir de una publicación en su cuenta de Instagram donde celebraba su citación: "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo" , escribió la deportista en el inicio del mensaje, en el que solicitaba interacción a sus seguidores mencionando a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media".

Sin embargo, el cierre del texto generó una ola de repudio inmediato al señalar: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos" . Ante las duras críticas y la repercusión alcanzada, Guerra Sodero eliminó el posteo y posteriormente dio de baja sus perfiles en redes sociales.

El comunicado de la Asociación Pádel Argentino tras los comentarios antisemitas

Tras la viralización de las capturas de pantalla, la Asociación Pádel Argentino (APA) reaccionó de manera oficial desafectando a la jugadora de la competencia internacional y aplicando una suspensión preventiva.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", comunicó la entidad.

Asimismo, confirmaron los pasos a seguir dentro del marco institucional: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".