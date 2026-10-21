21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La fuerte sanción que recibió la jugadora argentina de pádel acusada de antisemitismo

A semanas del polémico posteo de Florencia contra la comunidad judía, la Asociación de Pádel Argentino se expidió tras la elaboración de un expediente.

Por
La jugadora no podrá representar a Argentina hasta 2029.

La jugadora no podrá representar a Argentina hasta 2029.

La Asociación de Pádel Argentino (APA) aplicó una dura sanción disciplinaria contra Florencia Guerra Sodero, la cual le prohíbe integrar cualquier selección o delegación nacional hasta el 31 de diciembre de 2029.

cuando juegan boca y atletico mineiro la final de la sudamericana: dia y horario del partido definitorio
Te puede interesar:

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

La medida se tomó tras la apertura de un expediente originado por una publicación en sus redes sociales, donde la deportista cordobesa realizó expresiones explícitamente discriminatorias hacia la comunidad judía.

Como consecuencia inmediata del fallo, Guerra Sodero quedó desafectada del equipo argentino que participará en el Torneo Panamericano Amateur 2026.

El comentario que desató la polémica y una ola de críticas

El hecho se desencadenó a partir de una publicación en su cuenta de Instagram donde celebraba su citación: "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", escribió la deportista en el inicio del mensaje, en el que solicitaba interacción a sus seguidores mencionando a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media".

Sin embargo, el cierre del texto generó una ola de repudio inmediato al señalar: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". Ante las duras críticas y la repercusión alcanzada, Guerra Sodero eliminó el posteo y posteriormente dio de baja sus perfiles en redes sociales.

El comunicado de la Asociación Pádel Argentino tras los comentarios antisemitas

Tras la viralización de las capturas de pantalla, la Asociación Pádel Argentino (APA) reaccionó de manera oficial desafectando a la jugadora de la competencia internacional y aplicando una suspensión preventiva.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", comunicó la entidad.

Asimismo, confirmaron los pasos a seguir dentro del marco institucional: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

Noticias relacionadas

Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

El Maracaná, uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Denuncian graves destrozos en el Maracaná tras el triunfo de Boca ante Vasco da Gama

Los valores varían según la aerolínea, la cantidad de escalas y las fechas elegidas.

Cuál es la opción más barata para ir a ver a Boca en Barranquilla en la final de la Sudamericana

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

El importante premio que acumuló Boca por llegar a la final de la Sudamericana y cuánto puede ganar si es campeón

Estudiantes de La Plata jugará este jueves 22 de octubre en  el estadio Maracaná ante Flamengo.

El TAS falló a favor de Estudiantes: Rojo jugará la revancha de la Libertadores

Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

El video más viral del Maracaná: tras el triunfo de Boca, un hincha le pidió matrimonio a su novia

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 5 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 27 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 53 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre

Hace 1 hora