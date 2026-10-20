La FIFA sancionó al entrenador de Egipto por sus gestos ante Argentina: cuántos partidos se pierde

La medida aplicó a Hossam Hassan y también alcanzó a su hermano Ibrahim, integrante del cuerpo técnico, mientras que el delantero Mostafa Ziko recibió cinco fechas por sus críticas al arbitraje. La federación egipcia solicitó los fundamentos de las resoluciones para evaluar una posible apelación.

El Comité de Disciplina de la FIFA dispuso tres partidos de suspensión para el entrenador Hossam Hassan por sus gestos durante el 3-2 de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, mientras que su hermano Ibrahim recibió igual sanción y el delantero Mostafa Ziko quedó inhabilitado por cinco encuentros.

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El episodio que motivó la medida ocurrió cuando el árbitro anuló un gol de Ziko y, en medio de las protestas de los egipcios, el entrenador cruzó los brazos frente a las cámaras de televisión, un gesto que se sumó a sus reclamos por el desempeño del juez francés Francois Letexier.

Hassan defendió a su equipo tras la eliminación con la frase "Hemos merecido la victoria" y cargó contra el arbitraje de Letexier, a quien vinculó con decisiones que, según su mirada, perjudicaron a Egipto, mientras que también afirmó que la presión argentina había influido en el desarrollo del encuentro mundialista.

Hossam Hassan fue sancionado por sus dichos y gestos tras la derrota de Egipto ante Argentina por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero Mostafa Ziko recibió cinco partidos de suspensión por sus dichos posteriores, en los que criticó al árbitro europeo: "Fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente", mientras agregó que el torneo estaba amañado, por lo que la pena fue más extensa que la aplicada al entrenador y al integrante del cuerpo técnico.

La federación egipcia solicitó los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar los argumentos de la FIFA y evaluar una posible apelación, aunque las sanciones ya fueron comunicadas oficialmente. Las medidas alcanzan tanto las protestas durante el encuentro como las declaraciones posteriores que cuestionaron la actuación arbitral.

Cuti Romero se lesionó y está en duda para la fecha FIFA de noviembre

La Selección argentina también atraviesa días de preocupación por el estado físico de algunos futbolistas. Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión muscular leve en el aductor durante el triunfo del Atlético de Madrid ante Espanyol y quedó en duda para los compromisos que el conjunto de Lionel Scaloni disputará en noviembre.

El defensor pidió el cambio durante el segundo tiempo y no participó del entrenamiento posterior, por lo que se sometió a estudios médicos que confirmaron la dolencia. El plazo estimado de recuperación ronda los diez días, aunque su evolución marcará cuándo podrá regresar a la actividad con su club.

Cuti Romero sufrió una lesión muscular en el aductor durante la victoria del Atlético de Madrid ante Espanyol. Web

La Selección argentina jugará ante Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y cuatro días más tarde recibirá a Costa Rica en Córdoba, por lo que Scaloni seguirá de cerca la recuperación del defensor y también la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue operado por una fractura en la mandíbula.