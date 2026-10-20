20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La FIFA sancionó al entrenador de Egipto por sus gestos ante Argentina: cuántos partidos se pierde

La medida aplicó a Hossam Hassan y también alcanzó a su hermano Ibrahim, integrante del cuerpo técnico, mientras que el delantero Mostafa Ziko recibió cinco fechas por sus críticas al arbitraje. La federación egipcia solicitó los fundamentos de las resoluciones para evaluar una posible apelación.

Por
Hossam Hassan

Hossam Hassan, el entrenador de Egipto, fue sancionado por FIFA por sus declaraciones. 

Web

El Comité de Disciplina de la FIFA dispuso tres partidos de suspensión para el entrenador Hossam Hassan por sus gestos durante el 3-2 de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, mientras que su hermano Ibrahim recibió igual sanción y el delantero Mostafa Ziko quedó inhabilitado por cinco encuentros.

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 
Te puede interesar:

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El episodio que motivó la medida ocurrió cuando el árbitro anuló un gol de Ziko y, en medio de las protestas de los egipcios, el entrenador cruzó los brazos frente a las cámaras de televisión, un gesto que se sumó a sus reclamos por el desempeño del juez francés Francois Letexier.

Hossam Hassan fue sancionado por sus dichos y gestos tras la derrota de Egipto ante Argentina por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

Hossam Hassan fue sancionado por sus dichos y gestos tras la derrota de Egipto ante Argentina por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

Hassan defendió a su equipo tras la eliminación con la frase "Hemos merecido la victoria" y cargó contra el arbitraje de Letexier, a quien vinculó con decisiones que, según su mirada, perjudicaron a Egipto, mientras que también afirmó que la presión argentina había influido en el desarrollo del encuentro mundialista.

El delantero Mostafa Ziko recibió cinco partidos de suspensión por sus dichos posteriores, en los que criticó al árbitro europeo: "Fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente", mientras agregó que el torneo estaba amañado, por lo que la pena fue más extensa que la aplicada al entrenador y al integrante del cuerpo técnico.

Mostafa Ziko quedó inhabilitado por cinco encuentros por sus reclamos tras el partido Argentina-Egipto.

Mostafa Ziko quedó inhabilitado por cinco encuentros por sus reclamos tras el partido Argentina-Egipto.

La federación egipcia solicitó los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar los argumentos de la FIFA y evaluar una posible apelación, aunque las sanciones ya fueron comunicadas oficialmente. Las medidas alcanzan tanto las protestas durante el encuentro como las declaraciones posteriores que cuestionaron la actuación arbitral.

Cuti Romero se lesionó y está en duda para la fecha FIFA de noviembre

La Selección argentina también atraviesa días de preocupación por el estado físico de algunos futbolistas. Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión muscular leve en el aductor durante el triunfo del Atlético de Madrid ante Espanyol y quedó en duda para los compromisos que el conjunto de Lionel Scaloni disputará en noviembre.

El defensor pidió el cambio durante el segundo tiempo y no participó del entrenamiento posterior, por lo que se sometió a estudios médicos que confirmaron la dolencia. El plazo estimado de recuperación ronda los diez días, aunque su evolución marcará cuándo podrá regresar a la actividad con su club.

Cuti Romero sufrió una lesión muscular en el aductor durante la victoria del Atlético de Madrid ante Espanyol.

Cuti Romero sufrió una lesión muscular en el aductor durante la victoria del Atlético de Madrid ante Espanyol.

La Selección argentina jugará ante Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y cuatro días más tarde recibirá a Costa Rica en Córdoba, por lo que Scaloni seguirá de cerca la recuperación del defensor y también la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue operado por una fractura en la mandíbula.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Carlos Tevez tendrá su partido despedida.

Tevez confirmó que su partido despedida será el 20 de diciembre

Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales.

El contundente pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.

Boca va al Maracaná en busca de la final de la Sudamericana: solo le sirve ganarle a Vasco da Gama

Los hinchas de Boca y un multitudinario banderazo en Brasil.

Masivo banderazo de los hinchas de Boca en Copacabana antes del partido clave contra Vasco da Gama

Fausto Vera se desgarró.

Alarma en River: Fausto Vera se desgarró y se perdería el Superclásico contra Boca

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 25 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 28 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 29 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 36 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora