20 de octubre de 2026 Inicio
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¿Otra baja para la Selección argentina? Cuti Romero se lesionó y, ¿se pierde la última fecha FIFA del año?

El defensor pidió el cambio en el triunfo de Atlético de Madrid contra Espanyol y no fue parte del entrenamiento este domingo por una lesión en el aductor.

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Cuti Romero tiene una lesión en el aductor

Cuti Romero tiene una lesión en el aductor, pero de bajo grado: estará alrededor de 10 días fuera de las canchas.

La Selección argentina no para de sustos: Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión muscular que lo dejará varios días fueras de las canchas. ¿Llega a la próxima fecha FIFA que se disputará en noviembre? Su lesión se suma a Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue operado tras una fractura en la mandíbula.

El club inglés informó que la intervención quirúrgica se realizó con éxito.
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El cordobés pidió el cambio en el segundo tiempo en el encuentro por la 9° fecha de LaLiga que Atlético de Madrid terminó ganando contra Espanyol, por una molestia, pero finalmente este domingo se ausentó a los entrenamientos para someterse a los estudios médicos correspondientes que terminaron confirmando una mala noticia tanto para el Colchonero como para la Albiceleste: sufrió una leve lesión muscular en el aductor.

De esta manera, el capitán de la Selección podría quedar fuera de las canchas entre 10 a 12 días, perdiéndose solo los partidos del Aleti contra Stuttgart, este martes, y con Deportivo La Coruña, el sábado.

Romero recién estaría disponible para el Cholo Simeone recién en la presentación del Atleti, escolta de LaLiga, el sábado 31 de octubre contra Levante. Luego llegará una semana clave para el conjunto rojiblanco: recibirá a Bayern por la Champions y a Barcelona por el campeonato. Ahora la duda es, ¿llega en condiciones para los partidos con la Albiceleste?

El Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección argentina, metió el tercero ante Bolivia.

El Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección argentina, metió el tercero ante Bolivia.

Cuándo es la próxima fecha FIFA

Teniendo en cuenta que Cristian “Cuti” Romero podría estar disponible a partir del 31 de octubre, los resultados trajeron tranquilidad a la Selección argentina ya que podría estar disponible para Lionel Scaloni en la próxima Fecha FIFA.

La doble jornada se llevará a cabo en noviembre donde Argentina recibirá a Uruguay el 13 en Buenos Aires y, cuatro días después, a Costa Rica en Córdoba, provincia de la que es oriundo el zaguero.

El defensor se convirtió en el nuevo capitán argentino luego de la despedida de Lionel Messi, jugando como titular en los últimos tres partidos (4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín) y luciendo la cinta desde el inicio en los primeros dos.

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