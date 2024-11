Fue campeón con River, jugó con Maradona en la Selección y le ganó la batalla a una dura enfermedad

"Sigo pensando que aquel equipo con el que ganamos la Copa Intercontinental es el mejor en la historia de River, más allá de las comparaciones con los cuadros de Gallardo, que fueron muy ganadores. Pero mientras no haya otro campeón del mundo, no habrá uno igual a nosotros", aseguró a Infobae.

En 2019 estuvo internado en terapia intensiva por un cáncer, pero logró ganar la batalla. "Me di cuenta que estaba incómodo para sentarme y era porque tenía un tumor en el colon. En la operación me sacaron la mitad del estómago y cuando estaba en período de recuperación, a los tres días, me agarró una trombosis pulmonar y eso fue lo que me llevó a charlar un rato con Diosito allá arriba", recordó.

Actualmente, ya recuperado por completo, vive en Rosario y trabaja haciendo la captación y seguimiento de jóvenes promesas para River. "Un sábado de febrero de 2020 sonó el teléfono y era Enzo Francescoli: 'Roquecito: curate, traeme el alta médica y empezás a trabajar en River'. Sorprendido y agradecido le pregunté: '¿Y qué voy a hacer?', a lo que contestó: 'No sé, pero vas a estar acá con nosotros'. Desde ese momento, tengo la alegría de estar nuevamente en el club, pero más aún de tener un amigo así", aseguró.

Roque Alfaro, exfutbolista X @Losmasgrandesok

La historia de Roque Alfaro

Roque Alfaro nació en Nogoyá, Entre Ríos, pero se formó en las inferiores de Newell's, donde debutó en Primera en 1975. "Cuando fuimos campeones del torneo de la temporada 1987-1988, todos los integrantes del plantel éramos surgidos de Inferiores. Es un récord mundial, porque también el cuerpo técnico que encabezaba José Yudica eran ex jugadores del club", remarcó.

Tras un semestre en el Panathinaikos de Grecia y dos exitosas temporadas en el América de Cali, llegó a River en 1984. Meses después, Héctor "Bambino" Veira se hizo cargo del plantel. "Armamos un equipo inalcanzable para los adversarios. Ese grupo consiguió todos los objetivos, que fueron grandísimos, con un año '86 inolvidable, ganando el título local cinco fechas antes, luego la primera Libertadores y la única Intercontinental en la historia del club", recordó Alfaro.

Se quedó afuera del Mundial de México '86 a último momento, ya que perdió el puesto con Héctor "Negro" Enrique, pero tuvo su revancha al año siguiente cuando Carlos Bilardo lo convocó para disputar la Copa América. "Tuve la posibilidad de actuar al lado de Maradona. Fue algo inolvidable, porque además compartí un mes de concentración con él. Años más tarde, me di el gusto de verlo llegar a Newel's y ponerse la camiseta número 10 que yo había utilizado", destacó.

Roque Alfaro, exfutbolista X @VarskySports

Se retiró del fútbol profesional en 1992. "No me costó, porque era consciente de que la actividad profesional se iba a terminar y debía prepararme", señaló. Allí comenzó su carrera como entrenador, la cual se interrumpió por su problema de salud. Hoy, ya recuperado, sigue vinculado al fútbol y busca a los nuevos talentos que se sumarán a River para continuar haciendo historia.