Día del hincha de Boca: cómo serán los festejos en La Bombonera

Este jueves 12 de diciembre , La Bombonera abrirá sus puertas para albergar a sus hinchas y así festejar el Día del Hincha de Boca. Después de un 2023 en el que la clásica celebración se vio postergada por las elecciones presidenciales en el club, los socios para vivir una jornada particular con música y sorpresas.

La Bombonera abrirá sus puertas a las 16 y será exclusivo para socios, que previamente deberán confirmar su presencia en Soy Socio. Se estima que los festejos empiecen cerca de las 17.30/18 y que cuenten con la participación de tres bandas de distintos géneros musicales, además de un show con fuegos artificiales.

Si bien aún no trascendieron los nombres, en las redes sociales surgió el rumor de que el rapero Dillom estaría presente. Además, no se descarta que el presidente del club, Juan Román Riquelme, esté presente de alguna forma: si no es de manera presencial, podría ser a través de algún video. Este será el primer Día del Hincha que el ídolo celebrará como presidente del club.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1866590266276319743&partner=&hide_thread=false /



¡Vení a festejar el Día del Hincha de Boca en casa y sumaste a la fiesta de la hinchada más grande del mundo!



Confirmá tu asistencia a través de https://t.co/lhkF1abNXm#DaleBoca pic.twitter.com/GegweMZyRw — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 10, 2024

También se espera que se haga el anuncio del lanzamiento de una nueva aplicación para reemplazar a Soy Socio, que recibió muchas críticas de los usuarios por su funcionamiento en los últimos años.

Por qué se festeja el 12 de diciembre

Los festejos son en alusión al nombre de la hinchada de Boca, conocida mundialmente como el “Jugador N°12”, un apodo que nació en 1925 durante la primera gira de un equipo argentino en la historia.

La elección de la fecha se instaló el 12/12 desde el año 2012 e institucionalizado por sus propios fanáticos a través de las redes sociales cuando una multitud se acercó al Obelisco para festejar, y ahora será el décimo aniversario de esta celebración que ya es un tradición azul y amarilla.

Por los incidentes que se generaron, al año siguiente se decidió abrir la Bombonera para congregar a la multitud.