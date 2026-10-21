21 de octubre de 2026 Inicio
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Denuncian graves destrozos en el Maracaná tras el triunfo de Boca ante Vasco da Gama

La dirigencia de Flamengo y el consorcio que administra el estadio repudiaron el vandalismo contra las instalaciones. Los incidentes ponen en riesgo la logística del próximo partido de la Copa Libertadores frente a Estudiantes.

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El Maracaná

El Maracaná, uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

REUTERS

El club Flamengo y la administración del estadio Maracaná denunciaron este miércoles graves destrozos en el recinto luego de la victoria de Boca Juniors por 3-1 ante Vasco da Gama. El resultado le permitió al equipo argentino clasificar a la final de la Copa Sudamericana en el encuentro disputado el martes por la noche en Río de Janeiro.

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Un reporte oficial del Consorcio Maracaná confirmó la destrucción de cientos de butacas, además de daños en baños, bares, bebederos, inodoros, grifos, jaboneras, pasamanos, rampas de acceso y la señalización del estadio. Las autoridades operativas ratificaron la autenticidad de las imágenes de vandalismo difundidas en medios y redes sociales.

A través de un comunicado oficial, la directiva de la institución brasileña repudió los hechos y apuntó contra parte de los hinchas presentes. Flamengo acusó a los simpatizantes de demostrar un "absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial".

El consorcio desplegó un operativo de reparación de emergencia

El episodio generó fuerte preocupación debido a la proximidad del cruce de semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, previsto para este jueves. Las autoridades esperan la presencia de más de 70.000 espectadores con las entradas agotadas para el compromiso internacional.

Frente a esta urgencia, el consorcio Fla-Flu Serviços envió cuadrillas de trabajadores que trabajaron durante la noche para reacondicionar la infraestructura. Las inspecciones continuarán a lo largo de la jornada para determinar el costo total de los daños y reponer las instalaciones a tiempo.

Previo al encuentro de la Copa Sudamericana, la dirigencia de Flamengo había recibido a la delegación de Boca Juniors en el Centro de Entrenamiento George Helal. En ese predio, el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena completó sus prácticas antes de disputar la semifinal.

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