21 de octubre de 2026 Inicio
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Cuál es la opción más barata para ir a ver a Boca en Barranquilla en la final de la Sudamericana

Las conexiones intermedias reducen la inversión a menos de la mitad. Se sugiere revisar tiempos y equipaje antes de reservar.

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Los valores varían según la aerolínea

Los valores varían según la aerolínea, la cantidad de escalas y las fechas elegidas.

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La alternativa más económica para viajar a Barranquilla y alentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026 es combinar vuelos con escalas, por lo que los traslados directos representan una erogación más alta para el bolsillo.

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El partido decisivo se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Boca aseguró este martes su lugar tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná. Los hinchas que quieran acompañarlo desde la Argentina ya pueden consultar cuánto deberán pagar.

Los valores varían según la aerolínea, la cantidad de escalas y las fechas elegidas, y pueden cambiar según la demanda y la disponibilidad de asientos. Por eso conviene comparar antes de comprar y revisar con detalle cada alternativa.

Leandro Paredes marcó el 3 a 1 de Boca ante Vasco da Gama para darle la clasificación al Xeneize a la final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes marcó el 3 a 1 de Boca ante Vasco da Gama para darle la clasificación al Xeneize a la final de la Copa Sudamericana.

Cuánto cuestan los vuelos directos a Barranquilla

Para quienes prefieren viajar sin conexiones, Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes desde Buenos Aires hacia Barranquilla en las fechas de la final. El tramo de ida, el viernes 20 de noviembre, parte desde $3.694.524, y el regreso, el domingo 22, desde $3.623.928.

La suma de ambos trayectos asciende a $7.318.452 por persona. Se trata de la opción más cara, aunque ahorra tiempo de viaje y evita esperas en aeropuertos intermedios.

Los montos corresponden a las tarifas consultadas el 20 de octubre y no incluyen impuestos ni cargos adicionales por equipaje. El precio final puede cambiar según la disponibilidad y las condiciones de compra.

Cuánto salen los vuelos con escalas a Colombia

Quienes buscan ahorrar pueden elegir LATAM, que ofrece itinerarios con hasta dos escalas. Los pasajes de ida y vuelta arrancan en US$1.653, lo que equivale a aproximadamente $2.520.389 según el tipo de cambio utilizado.

Esta alternativa cuesta bastante menos que el vuelo directo, aunque exige revisar la duración total del viaje, los tiempos de conexión y las condiciones de equipaje antes de concretar la compra. Como ocurre con el resto de las tarifas, los valores pueden variar según la demanda y los asientos disponibles.

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