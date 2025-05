Director de ChatGPT advirtió por la Inteligencia Artificial: "En 4 años nos reemplazará"

"Creo que es posible que en los próximos 4 años nos aproximemos a algo parecido a la IA General, y esto demuestra la rapidez con la que avanzan las cosas", reveló Lightcap en la conferencia The Future of Everything de The Wall Street Journal. Por eso, en TheWrap hicieron énfasis en las alarmas por el "posible impacto en el desempleo masivo, o algo peor".

Además, el director de operaciones de OpenAI explicó que, al menos por ahora, "los modelos de Inteligencia Artificial como ChatGPT son simplemente excelentes herramientas para los humanos". Pero, como bien explicó con su parte más viral de la conferencia, este "ritmo de mejora que muestran los modelos generará un despegue bastante pronunciado" en las capacidades de la IA.

En qué país vivirías mejor por tu personalidad según la inteligencia artificial

Con el aumento constante de personas que deciden mudarse al exterior, también crecen las dudas sobre cuál es el país más conveniente para establecerse. Ante esta decisión compleja, cada vez más individuos recurren a la Inteligencia Artificial para obtener una recomendación personalizada basada en sus gustos, estilo de vida y personalidad. Esta herramienta se presenta como una guía alternativa para quienes buscan empezar de nuevo en otro lugar del mundo.