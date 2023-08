Villa Lugano: más de 100 familias tomaron un edificio y se resisten al desalojo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1692589215375056929&partner=&hide_thread=false Intento de desalojo a más de 130 familias en Villa Lugano



Un nene de 13 años fue golpeado por la policía cuando intentaba llevarle un plato de guiso a su hermano menor



Se trata de un complejo de departamentos en las plateas 12 y 13, ubicado en la calle Zelarrayán al 6.800, los cuales se encontraban deshabitados y sin servicios de luz, gas y agua corriente.

"En algunos lugares te cobran 50 mil pesos por chico, las mujeres como madres no nos alquilan porque tenemos hijos. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen esto, estamos pidiendo esto para poder construirlo con nuestras propias manos", añadió otra persona.

Los edificios pertenecen a la fundación de Madres de Plaza de Mayo, parte del proyecto de la "Misión Sueños Compartidos" pensados para entregar a diferentes familias pero nunca se realizó la entrega.

"Todos los departamentos están ocupados con criaturas, desde anoche que no toman agua y no comen. Estamos en situación de calle, no tenemos plata para alquilar, no nos quieren alquilar con menores", señaló una vecina en diálogo con Crónica Tv. "Es pagar el alquiler o comer, no podemos hacer las dos cosas", señalaron.

Según fuentes policiales, cuatro vecinos del grupo que ingresó a los departamentos y dicen ser adjudicatarios de esas viviendas, mantuvieron una reunión con personal del IVC, que se comprometió a cumplir con los reclamos y pidió un listado de los beneficiarios.

También las partes acordaron que sea personal policial el que custodie las plateas 12 y 13 para evitar eventuales tomas. Los equipos del IVC permanecen en el lugar en conversaciones con las personas que tomaron las viviendas sin terminar y consignaron que están "tratando de lograr un acuerdo para que liberen las viviendas".