Video: motochorras armadas protagonizaron un violento robo en Rosario

Lucrecia fue victima de un violento asalto en el barrio Luis Agote de Rosario, cuando dos motochorras la sorpendieron por la espalda y le gatillaron en dos oportunidades. "Por favor no me mates, tengo dos nenes", les rogó.

"Tenía un montón de cosas en la mano cuando volvía: un café, la cartera, el celular, la mochilita con sus cosas", relató. "Me confié porque no es una zona fea. Las vi pasar y me llamó la atención, no sé por qué, dos chicas grandotas en una moto, sin casco”.

"Lo que no veo es que ellas me pasan. Ahí una me agarra de los pelos, me pone el revólver en la cabeza, que todavía lo siento acá en la sien, me dice algo como 'dame el celular, dame las cosas' y yo instintivamente tiro todo al piso, la cartera por un lado, el celular por el otro", continuó.

En ese momento, según contó la víctima, le gatillaron dos veces con el arma, pero la bala no salió. Luego escaparon. “Yo creía que la pistola era de mentira, la Policía me dice después que era de verdad".

Los vecinos que escucharon los gritos llamaron al 911. Las "motochorras", de 30 y 34 años fueron detenidas después de haber cometido dos asaltos seguidos a mano armada.