Una familia rechazó que su hijo enfermo reciba "sangre de vacunados contra el Covid-19"

El argumento que comparte el padre del menor es que no quiere que su hijo tenga “sangre contaminada”. Incluso, la familia asume cualquier otra cosa menos este tipo de sangre. Por eso, desde el Hospital Ciudad de Auckland, el hombre comenta que tiene una lista con al menos 20 personas que pueden ser posibles donantes y no se vacunaron contra el virus que produjo muertes alrededor del mundo.

Debido a que se trata de un caso de vida o muerte, el Departamento Público de Salud de Nueva Zelanda (Te Whatu Ora - Health New Zealand) puso una tutela para que el lunes de la próxima semana, bajo la Ley de Cuidado del Menor, se pueda considerar la intervención quirúrgica.

El abogado del Te Whatu Ora, Paul White, aseguró que el paciente está sufriendo daños debido al retraso de la operación por la acumulación de sangre en la válvula dañada. “Está sometido a una tensión increíble”, sostuvo y agregó: "Su única opción es la cirugía, y hay un pronóstico excelente con esa cirugía".

La abogada que representa a la familia, Sue Grey, argumentó que hay una serie de donantes no vacunados que están dispuestos a donar sangre, sin embargo las autoridades rechazan el pedido ya que el banco de sangre público neozelandés que coordina las donaciones de sangre y provee de plasma a los hospitales, no distingue entre donaciones de personas vacunadas o no contra el Covid dado que no hay un riesgo añadido por usar este tipo de sangre. Asimismo, los pacientes no pueden elegir a sus propios donantes en el país.

Por lo pronto, el diario New Zealand Herald afirmó que tanto los padres del menor, como los abogados y la agencia de gobierno se reunieron, pero no hubo un acuerdo. Enseguida, el Tribunal Superior de Auckland espera tener información para esta semana, en el caso de que las partes no tengan una mediación conjunta.